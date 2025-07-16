أجنبي.. أول ضحايا جيسوس في النصر السعودي

كشفت تقارير إعلامية عن اللاعب الأول الذي طلب جورجي جيسوس، المدير الفني الجديد للنصر السعودي، رحيله عن صفوف "العالمي" في الميركاتو الصيفي.

وأعلن نادي النصر مؤخرًا عن تعيين جورجي جيسوس مديرًا فنيًّا للفريق، بعقد مدته عام واحد.

وسيتولى البرتغالي مهمة النصر خلفًا للإيطالي ستيفانو بيولي الذي صار مدرب فيورنتينا.

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ووفقًا للتقارير، سيتحصّل البرتغالي على راتب سنوي يقدر بسبعة ملايين دولار تشمل رواتب طاقمه الفني.

ودرب جيسوس سابقًا الهلال السعودي في 99 مباراة في مختلف البطولات، وفاز في 80 منها.

ووفقًا لِما ذكره الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، فإن جيسوس لا يرغب في استمرار لاعب الوسط أوتافيو ضمن صفوف النصر في الموسم المقبل، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وأوضح القحطاني، أن النادي الأهلي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أوتافيو، مستغلًّا موقف اللاعب الغامض مع "العالمي".

ومن المتوقع أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة، مع بدء التحضيرات الرسمية للموسم الجديد، وسط متابعة جماهيرية لمستقبل أوتافيو وإمكانية انتقاله إلى نادٍ منافس داخل دوري روشن.