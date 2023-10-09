حقيقة زيادة عدد اللاعبين الأجانب بالدوري السعودي خلال الميركاتو الشتوي
كشفت تقارير صحفية حقيقة ما تردد عن اتخاذ اتحاد الكرة السعودي قرارًا بزيادة عدد اللاعبين الأجانب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد اجتماع أخير عقد لمناقشة قرار زيادة الأجانب في أندية دوري روشن إلى 10 بدلًا من 8.
وكان الإعلامي خالد الشنيف، أشار عبر برنامجه الرياضي، مساء الأحد، إلى أنه "سيصدُر قريبًا قرار بتواجد 13 أو 14 لاعبًا أجنبيًّا لكل فريق وسيتم اختيار 8 منهم فقط للعب بأرضية الملعب، وربما يطبق القرار في الميركاتو الشتوي المقبل".
ولكن صحيفة "الرياضية"، نقلت عن مصدر خاص لها، اليوم الاثنين، موضحًا أن "زيادة عدد اللاعبين الأجانب لأندية دوري روشن السعودي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، غير واردة بشكل نهائي".
وأشارت التقرير إلى أن "رابطة الدوري السعودي للمحترفين طلبت من أندية دوري روشن، تزويدها بالمرئيات والمقترحات حيال العدد المناسب للاعبين الأجانب للمواسم المقبلة".
وكان ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة السعودي، أكد في تصريحات إعلامية سابقة أنه يجري دراسة متعمقة حول زيادة اللاعبين الأجانب إلى 9 أو 10 في دوري روشن السعودي، ويتم مشاورة الأطراف المعنية بشكل مُكثف.
وشهد دوري روشن السعودي صعودًا ملحوظًا بعد الاستثمارات الضحمة من الأندية خلال الفترة الماضية، بعد تعاقد أندية الدوري مع أبرز نجوم الكرة في العالم بما في ذلك، نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى النادي العاصمي في نهاية العام الماضي.
وعلى الرغم من أن عدد اللاعبين الأجانب في الأندية السعودية وصل إلى 8 لاعبين لكل فريق، إلا أن بعض الأندية أبدت رغبتها في ضم عدد أكبر.
يُذكر أن نادي الهلال يحتل صدارة بطولة دوري روشن، برصيد 23 نقطة، ويأتي خلفه التعاون برصيد 22 نقطة، ثم النصر بـ19 نقطة، والاتحاد (حامل اللقب) بالمرتبة الرابعة برصيد 19 نقطة، وذلك بعد مرور 9 جولات من عمر المسابقة السعودية.