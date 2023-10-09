حقيقة زيادة عدد اللاعبين الأجانب بالدوري السعودي خلال الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية حقيقة ما تردد عن اتخاذ اتحاد الكرة السعودي قرارًا بزيادة عدد اللاعبين الأجانب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد اجتماع أخير عقد لمناقشة قرار زيادة الأجانب في أندية دوري روشن إلى 10 بدلًا من 8.

وكان الإعلامي خالد الشنيف، أشار عبر برنامجه الرياضي، مساء الأحد، إلى أنه "سيصدُر قريبًا قرار بتواجد 13 أو 14 لاعبًا أجنبيًّا لكل فريق وسيتم اختيار 8 منهم فقط للعب بأرضية الملعب، وربما يطبق القرار في الميركاتو الشتوي المقبل".