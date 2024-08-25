النصر يقترب من تحقيق "حلم" كريستيانو رونالدو | إرم نيوز

اقترب نادي النصر السعودي من تحقيق طلبات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبيل إغلاق باب الانتقالات الصيفي.

النصر افتتح مشواره في الدوري السعودي بالتعادل على ملعبه مع الرائد، ليكمل النتائج المخيبة في بداية الموسم الذي بدأه بخسارة لقب كأس السوبر السعودي أمام الهلال بنتيجة 1/4.

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كريستيانو رونالدو رفض تمامًا فكرة تغيير المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، خاصة أنه لا يرى المشكلة تخص المدرب، بل تتعلق باللاعبين كأفراد وأداء جماعي، ولكنه طالب نادي النصر بالتعاقد مع 4 صفقات لتدعيم صفوف الفريق السعودي في الموسم المقبل.

ونشرت صحيفة "الجزيرة" السعودية خبرًا مفاده سعي نادي النصر لتحقيق حلم رونالدو.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن النصر بصدد الإعلان عن أربع صفقات مدوِّية للاعبين أجانب معروفين قبل نهاية فترة التسجيل.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن ساديو ماني وتاليسكا وتيليس وربما أوتافيو مهددون بالرحيل، وأن الرباعي القادم سيكون بديلاً لهؤلاء

ويعيش النصر على صفيح ساخن، بعد استقالة رئيس النادي إبراهيم المهيدب من منصبه، بعد أقل من 3 أشهر على انتخابه لهذا المنصب.