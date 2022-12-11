كأس التحدي: إصابة قوية لأرماندو بروخا لاعب تشيلسي أمام أستون فيلا (فيديو)
تعرض أرماندو بروخا لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي لإصابة قوية خلال مباراة فريقه الودية في كأس التحدي الودية أمام أستون فيلا، اليوم الأحد، والتي تقام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
وفي الدقيقة 19 حاول أرماندو بروخا خطف الكرة من مدافع أستون فيلا، ولكنه سقط على الأرض وتعرض لإصابة قوية.
ولم يتحمل بروخا الإصابة ليخرج من الملعب في السيارة النقالة.
ويخوض تشيلسي وأستون فيلا مباراة "كأس التحدي" على استاد آل نهيان بأبوظبي.
ومن المقرر أن يواجه فريق تشيلسي نظيره بورنموث في الجولة الـ 17 من مسابقة الدوري الإنجليزي، يوم 17 ديسمبر على ملعب "ستامفورد بريدج" فور انتهاء بطولة كأس العالم 2022.
ويحتل فريق تشيلسي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الجاري برصيد 21 نقطة،
فيما يلعب أستون فيلا ضد ليفربول بنفس الجولة يوم 26 ديسمبر، على ملعب "فيلا بارك". ويأتي فريق أستون فيلا في المركز الـ 12 برصيد 18 نقطة.