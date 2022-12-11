كأس التحدي: إصابة قوية لأرماندو بروخا لاعب تشيلسي أمام أستون فيلا (فيديو)

تعرض أرماندو بروخا لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي لإصابة قوية خلال مباراة فريقه الودية في كأس التحدي الودية أمام أستون فيلا، اليوم الأحد، والتي تقام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وفي الدقيقة 19 حاول أرماندو بروخا خطف الكرة من مدافع أستون فيلا، ولكنه سقط على الأرض وتعرض لإصابة قوية.

ولم يتحمل بروخا الإصابة ليخرج من الملعب في السيارة النقالة.

ويخوض تشيلسي وأستون فيلا مباراة "كأس التحدي" على استاد آل نهيان بأبوظبي.