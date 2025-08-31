غضب بعد سقوط الزمالك.. أول رد فعل من جون إدوارد تجاه فيريرا

تصاعدت حالة الغضب داخل نادي الزمالك عقب الخسارة المؤلمة أمام وادي دجلة بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الأحد بالدوري المصري.

الهزيمة أمام وادي دجلة جمدت رصيد الزمالك عند 10 نقاط في المركز الثاني، ليُهدر الفريق فرصة اعتلاء القمة التي يحتلها المصري البورسعيدي برصيد 11 نقطة.

وأثارت تلك الهزيمة غضب جماهير القلعة البيضاء، ليس بسبب الخسارة فحسب، بل بسبب الأداء السيئ للفريق، والإدارة الفنية المتواضعة للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

أول رد فعل تجاه المدرب

مصادر أكدت أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك طلب من جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، عقد اجتماع عاجل مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا لمناقشة أسباب الهزيمة وأداء الفريق المتراجع في الفترة الأخيرة.

وبحسب المصادر، فإن جون إدوارد سيجتمع مع فيريرا خلال الساعات المقبلة، في محاولة للوقوف على الأخطاء التي تسببت بفقدان الصدارة.

وأشار المصدر إلى أنه "حتى هذه اللحظة" لا توجد نية لإقالة المدرب، لكن الاجتماع سيحمل رسائل واضحة بضرورة تصحيح المسار سريعًا قبل أن تتفاقم الأزمة.