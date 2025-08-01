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رياضة

نجم الدوري الإيطالي يوافق على الانتقال إلى الهلال السعودي

نجم الدوري الإيطالي يوافق على الانتقال إلى الهلال السعودي
إيدرسون لاعب وسط أتالانتاالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز
01 أغسطس 2025، 12:40 م

اقترب نادي الهلال السعودي من حسم صفقة مدوية قادمة من الدوري الإيطالي لكرة القدم في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونجح الهلال في استقدام الفرنسي ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر لميلان الإيطالي، بجانب علي لاجامي مدافع النصر السعودي، وعبد الكريم دارسي جناح الأهلي السعودي.

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وبحسب مصادر مطلعة فإن الهلال حصل على موافقة اللاعب البرازيلي إيدرسون نجم خط وسط أتالانتا الإيطالي لتدعيم الصفوف في الموسم الجديد.

وطلب الإيطالي سيموني إنزاغي المدير الفني لفريق الهلال التعاقد مع إيدرسون لاقتناعه بقدراته وإمكاناته الفنية وحاجة الفريق الأزرق إلى خدماته.

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وينتهي عقد إيدرسون مع أتالانتا في صيف 2027، وسبق أن لعب النجم البرازيلي في صفوف كروزيرو وكورينثيانز بجانب اللعب مع ساليرنيتانا الإيطالي.

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ويسعى مسؤولو الهلال لحسم الصفقة وإقناع إدارة أتالانتا بالتخلي عن خدمات اللاعب وتلبية طلب إنزاغي بالتعاقد مع إيدرسون.

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ولعب إيدرسون 139 مباراة مع أتالانتا، وسجل 13 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة، ويجيد اللاعب البرازيلي صاحب الـ 26 عامًا في دور الارتكاز الدفاعي بجانب الأدوار الهجومية التي يقوم بها ببراعة.

ولعب إيدرسون 3 مباريات دولية مع المنتخب البرازيلي خلال مسيرته.

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