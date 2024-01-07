ريال مدريد يعبر أراندينا ويتأهل لثمن نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)

كما بلغ جيرونا دور الـ16 من البطولة، عقب فوزه على مضيفه إلتشي، بهدفين دون رد.

وتقدم جيرونا عن طريق دالي بليند، في الدقيقة 37، قبل أن يضيف يان كوتو الهدف الثاني، في الدقيقة 67.

وبلغ رايو فاليكانو الدور ذاته، عقب فوزه على هويسكا، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، بنتيجة (2/0).

وفي مباراة أخرى بنفس الدور، فاز ديبورتيفو ألافيس على ضيفه ريال بيتيس بهدف نظيف.

وسجل كارلوس بينافيديز هدف المباراة الوحيد لألافيس، في الدقيقة 57.

ويعد ريال مدريد بطل النسخة الماضية من البطولة.