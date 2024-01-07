ريال مدريد يعبر أراندينا ويتأهل لثمن نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)
حقق فريق ريال مدريد فوزا مستحقا على حساب نظيره أراندينا، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا، ليتأهل "الميرنغي" إلى ثمن النهائي.
وتقدم خوسيلو بالهدف الأول في الدقيقة 53 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد عرقلة براهيم دياز.
وأضاف براهيم دياز الهدف الثاني للميرنغي في الدقيقة 55 إثر تصويبة قوية بيمناه من داخل منطقة جزاء أراندينا.
وفي الدقيقة 90 سجل رودريغو الهدف الثالث لريال مدريد.
وفي الدقيقة 93 سجل ناتشو، نجم ريال مدريد، الهدف الأول لفريق أراندينا بالخطأ في مرماه.
وشهدت المباراة الظهور الأول للتركي أردا غولر مع ريال مدريد، ليصبح ثالث لاعب تركي يظهر بقميص الميرنغي في مباراة رسمية.
وسبق أردا غولر، حميد ألتينتوب، الذي شارك في 12 مباراة، ونوري شاهين (10 مباريات).
وعانى غولر من لعنة الإصابات، فور إتمام انتقاله لصفوف الريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
كما بلغ جيرونا دور الـ16 من البطولة، عقب فوزه على مضيفه إلتشي، بهدفين دون رد.
وتقدم جيرونا عن طريق دالي بليند، في الدقيقة 37، قبل أن يضيف يان كوتو الهدف الثاني، في الدقيقة 67.
وبلغ رايو فاليكانو الدور ذاته، عقب فوزه على هويسكا، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، بنتيجة (2/0).
وفي مباراة أخرى بنفس الدور، فاز ديبورتيفو ألافيس على ضيفه ريال بيتيس بهدف نظيف.
وسجل كارلوس بينافيديز هدف المباراة الوحيد لألافيس، في الدقيقة 57.
ويعد ريال مدريد بطل النسخة الماضية من البطولة.