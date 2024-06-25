المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي يورو 2024
تأهلت بشكل رسمي 5 منتخبات إلى دور الستة عشر ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024" التي تقام حاليًا في ألمانيا.
وأسدل الستار على منافسات المجموعتين الأولى والثانية من النسخة الحالية بعد إقامة الجولة الثالثة والأخيرة.
وحجز المنتخب الألماني بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي البطولة القارية في صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.
وتأهل منتخب سويسرا في وصافة ترتيب المجموعة الأولى ليحجز مقعده في ثمن النهائي أيضًا بتعادله مساء الأحد مع ألمانيا بنتيجة 1-1.
وصعد منتخب إسبانيا في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بعد فوزه مساء الاثنين على ألبانيا بنتيجة 1-0.
وحجز المنتخب الإيطالي بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي بتعادله في الوقت القاتل مع منتخب كرواتيا بنتيجة 1-1.
وتأهل منتخب البرتغال إلى دور الستة عشر في صدارة ترتيب المجموعة السادسة عقب تغلبه على تركيا بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية.
وتحددت أول مواجهة في ثمن النهائي بين منتخبي إيطاليا وسويسرا يوم السبت المقبل.
وتستكمل منافسات الجولة الأخيرة للمجموعات المتبقية في البطولة القارية خلال الساعات القليلة القادمة.
وتقام منافسات الجولة الأخيرة للمجموعتين الثالثة والرابعة بالبطولة القارية مساء الثلاثاء ثم تقام آخر جولة للمجموعتين الخامسة والسادسة الأربعاء.