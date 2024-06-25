المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي يورو 2024

وصعد منتخب إسبانيا في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بعد فوزه مساء الاثنين على ألبانيا بنتيجة 1-0.

وحجز المنتخب الإيطالي بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي بتعادله في الوقت القاتل مع منتخب كرواتيا بنتيجة 1-1.

وتأهل منتخب البرتغال إلى دور الستة عشر في صدارة ترتيب المجموعة السادسة عقب تغلبه على تركيا بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية.