يدير دون رئيس الأهلي.. طه إسماعيل يهاجم كولر
انتقد لاعب الأهلي السابق والمحلل الحالي طه إسماعيل المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي.
ويرى طه إسماعيل أن مارسيل كولر لا يعطي فرصة لأي أحد للتفاهم معه وأن ردوده متناقضة.
وقال طه إسماعيل: "الجهاز الفني مكون من عدة أشخاص يساعدون بعضهم، بيب غوارديولا (مدرب مانشستر سيتي) يدير المباراة لكنه يجلس بجوار مساعده ويتناقش معه في كل صغيرة وكبيرة، في آرسنال نفس الشيء".
وأضاف: "إنما مارسيل كولر لا يسمح لأحد بالتحدث معه في أي شيء وأخذ صلاحية مطلقة في الأهلي، أصبح هو الذي يدير الكرة في النادي دون رئيس النادي أو لجنة الكرة ويفعل كل شيء وهذا ليس صحيحًا".
وتولى كولر تدريب الأهلي في سبتمبر 2022 وأدار 92 مباراة للمارد الأحمر، فاز في 63 مرة، وتعادل 20 مرة، وخسر تسع مرات.
وتابع طه إسماعيل: "يجب إعطاء الحرية للمدير الفني، ولكن يوجد حدود معينة، لا يمكن أن يقف لمدة 90 دقيقة في الملعب وواضع يده خلف ظهره، ولا يسمح لأحد من مساعديه يتحدث معه أو يعطي له معلومة".
وأتم: أي بشر غير قادر أن يكون ملمًّا بالـ90 دقيقة وهو واقف بمفرده سيجد صعوبة، للأسف الشديد كولر هو الذي يدير بمفرده".
وأكد: "كولر لا يعطي فرصة لأحد أن يتفاهم معه، وأحيانا في المؤتمر الصحفي تكون ردوده متناقضة".
وواصل طه إسماعيل: "لا تغرك النتائج لأن النتائج لا تجعلك تتخلى عن مبادئ في التدريب والإدارة، أنت رقم واحد ولكن لا بد أن تستمع من المساعدين، الإدارة جماعية".
وقاد كولر الأهلي للفوز بلقب في الدوري المصري، ولقبين في كأس مصر، وثلاثة ألقاب في كأس السوبر المصري، ولقب في دوري أبطال أفريقيا.