ماذا استفاد مانشستر سيتي من الجولة الآسيوية؟
تخلى مانشستر سيتي، بطل ثلاثية الموسم الماضي، عن سجله الخالي من الخسائر، بالخسارة الودية 1/2 أمام أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد.
وسجل كل من ممفيس ديباي ويانيك كاراسكو هدفين في الشوط الثاني، في حين سجل روبن دياز هدفا لمانشستر سيتي، ليفوز الفريق الإسباني 2/1 في كوريا الجنوبية.
وتعادل الفريقان في الشوط الأول، واستمر تعادلهما حتى الدقيقة 66، حيث أثمرت تغييرات أتلتيكو مدريد تغييرا في النتيجة.
وصنع لاعبو مانشستر سيتي الكثير من الفرص في المباراة، وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن جولة آسيا أثبتت نجاحها سواء من الناحية الكروية أو التجارية، لكن هذه الخسارة قللت من الحالة المزاجية.
وقالت الصحيفة في تقرير إنه يمكن الوصول إلى 3 فوائد من جولة مانشستر سيتي الآسيوية:
1. العمل الشاق
يطلب بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي العمل الشاق حتى وسط الحرارة الشديدة والتعب الناتج عن السفر.
وأوضحت الصحيفة أن هذه أسابيع مهمة لكل فريق، وبشكل خاص لأولئك الذين يشاركون في المسابقات الأوروبية، حيث طالب غوارديولا بعدم التراخي خلال التدريبات.
ونظرًا للجدول الزمني المزدحم، فإن غوارديولا يغير أفكاره في التدريبات، بالعمل على العشب لمدة نصف ساعة فقط.
لم تكن موجات الحر في كل من اليابان وكوريا الجنوبية مثالية لما يريده غوارديولا، حيث قال المدرب الإسباني إنهم لم يتمكنوا من العمل بالشدة التي كان يأملها.
وقال ناثان آكي: "لأكون صادقًا، في بعض الأحيان بعد الموسم الذي قدمناه، عندما نبدأ التدريب مرة أخرى ونضغط عاليا ونفقد الكرة، ربما لا نعود كما اعتدت على ذلك".
وأضاف: "الموسم الماضي، بعد أن كنا نقاتل على كل شيء، ربما يستغرق الأمر بعض الوقت للعودة إلى ذلك، ولكن منذ اليوم الأول، تأكد المدرب من أننا نقوم بنفس الأشياء".
وتابع: "إذا لم نبدأ في فعل ذلك الآن، فسيكون الوقت قد فات على مباراة آرسنال وإشبيلية ومباراة بيرنلي، لهذا السبب قام بضربنا على الفور، بحيث يكون لدينا نفس العمل، لقد كان فوقنا".
2. التعديلات التكتيكية
التعديلات التكتيكية تثبت أداء كايل ووكر، حيث قدم فريق دييغو سيميوني اختبارًا صعبًا لمانشستر سيتي.
وكانت هناك تعديلات طفيفة في سيول، والتي يمكن أن تكون مفيدة لكيفية تخطيط مانشستر سيتي للدفاع عن ألقابه المختلفة.
كما لعب المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز مع إيرلينغ هالاند.
وكان فيل فودين بعيدًا عن الجهة اليمنى، لكنه أمضى معظم اللعب في الوسط، ما أتاح مساحة لكايل ووكر للتقدم إلى الأمام.
وأثبتت التشكيلة مرة أخرى سبب أهمية والكر لغوارديولا، لأنه لا يوجد أي شخص آخر في هذا الفريق يمكنه أداء هذا الدور بنفس الدرجة.
وأجرى غوارديولا مجموعة من التغييرات عند الاستراحة، وهو ما يلمح إلى الفريق الذي سيختاره يوم الأحد المقبل ضد آرسنال في كأس الدرع الخيرية.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فقد خرج ناثان آكي وكيفن دي بروين وكول بالمر من آخر مباراة ودية بسبب الإصابات.
ونجا مانشستر سيتي من التعرض لمزيد من الضربات، خاصة بعدما لعب لاعبو أتلتيكو مدريد بقوة.
3. الهوس بمانشستر سيتي
قالت صحيفة "ديلي ميل" إن الهوس بدا واضحا بمانشستر سيتي حيث شاهد 23000 مشجع تدريب الفريق.
وأكدت أن هذه الجولة كانت لا مثيل لها، كما حصل الفريق ما يزيد على 16 مليون جنيه إسترليني، وتصاعد الاهتمام بالنادي إلى مستويات جديدة في أسبوعين.
كما تم بيع تذاكر مواجهة أتلتيكو مدريد في غضون 30 دقيقة من طرحها للبيع.
وانتشرت طوابير حول استاد اليابان الوطني، وأفرغت المتاجر تمامًا وسجلت أرقامًا قياسية لمبيعات يوم المباراة.
وحضر الآلاف لالتقاط الصور مع البطولات الثلاثة، وقال شون رايت فيليبس: "لم أكن مستعدا لما حدث".
وأضاف: "إنه أمر رائع ويظهر إلى أين وصل النادي الآن، هؤلاء اللاعبون ليسوا مجرد نجوم في إنجلترا، إنهم نجوم عالميون يستحقون ذلك بعد ما حققوه".