ماذا استفاد مانشستر سيتي من الجولة الآسيوية؟

تخلى مانشستر سيتي، بطل ثلاثية الموسم الماضي، عن سجله الخالي من الخسائر، بالخسارة الودية 1/2 أمام أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد.

وسجل كل من ممفيس ديباي ويانيك كاراسكو هدفين في الشوط الثاني، في حين سجل روبن دياز هدفا لمانشستر سيتي، ليفوز الفريق الإسباني 2/1 في كوريا الجنوبية.

وتعادل الفريقان في الشوط الأول، واستمر تعادلهما حتى الدقيقة 66، حيث أثمرت تغييرات أتلتيكو مدريد تغييرا في النتيجة.

وصنع لاعبو مانشستر سيتي الكثير من الفرص في المباراة، وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن جولة آسيا أثبتت نجاحها سواء من الناحية الكروية أو التجارية، لكن هذه الخسارة قللت من الحالة المزاجية.

وقالت الصحيفة في تقرير إنه يمكن الوصول إلى 3 فوائد من جولة مانشستر سيتي الآسيوية: