الإفريقي التونسي يصدم جماهيره قبل ثلاثة أيام من انطلاق دوري المحترفين

تلقت جماهير النادي الإفريقي التونسي أخبارا غير سارة في ملف رفع المنع من التعاقدات المسلّط على النادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ ديسمبر 2023.

ورغم الإعلان رسميا عن ضم 10 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، التي تنتهي آخر آجالها يوم الجمعة المقبل، فإن إدارة الفريق الأحمر والأبيض فشلت في رفع العقوبة وقيد اللاعبين الجدد، وذلك قبل 72 ساعة على افتتاح الدوري التونسي للمحترفين لموسم 2024 ـ 2025.

وقال مصدر رسمي من النادي الإفريقي في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" إن إدارة النادي تسابق الزمن من أجل حسم أكبر ملف في عقوبة الفيفا بالمنع من قيد لاعبين جدد، وهو ملف مستحقات نادي نصر حسين داي الجزائري الفريق السابق للاعب زين الدين بوتمان.

ويدين النادي الإفريقي لنصر حسين داي بمبلغ يتجاوز 220 ألف دولار، بعد صفقة التعاقد مع زين الدين بوتمان في 2020.

وانتقل زين الدين بوتمان إلى الإفريقي من دون أن يخوض أية مباراة مع النادي بسبب تفاقم ديونه وعجزه عن تسجيل الدولي الجزائري الذي لجأ للفيفا، تماما مثل ناديه نصر حسين داي ليكسب كلاهما قضيته ضد الإفريقي.

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وقال مصدر مسؤول داخل الإفريقي إن ملف ديون فريق نصر حسين داي هو آخر ملف في سلسلة من القضايا التي سيكون لزاما على الإفريقي حسمها لرفع عقوبة المنع من التعاقدات وتسجيل لاعبيه الجدد.

وكان النادي الإفريقي تعاقد مع 10 لاعبين، هم: الكاميروني ويليس ديوف وياسين بوعبيد وحمزة بن عبدة وأسامة السهيلي، والأوغندي سيماكولا والكونغولي فيليب كينزومبي والليبي علي يوسف، بجانب المهاجمين حمزة الخضراوي ومعتز الزمزمي وبلال آيت مالك.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الفريق قد يحرز في غضون الساعات القادمة تطورات إيجابية بشأن رفع عقوبة المنع من التعاقدات، رغم الموقف الصعب الذي يبدو فيه الفريق، خصوصا أن التحويلات المصرفية ستتطلب وقتا لتوصّل لجنة النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم بما يفيد خلاص الديون.

ويبدو النادي الإفريقي، الذي أحرز في 2015 آخر لقب له للدوري، أمام تهديد حقيقي باستمرار عقوبة المنع من التعاقدات، وخوض المباراة الافتتاحية لموسم 2024 ـ 2025 دون لاعبيه الجدد.

ويلاقي الإفريقي في الجولة الافتتاحية للدوري التونسي للمحترفين اتحاد بن قردان يوم السبت على ملعب رادس الأولمبي.