كشفت تقارير صحفية عن وجود نية لدى نادي الاتحاد السعودي لمحاولة الحصول على خدمات النجم سالم الدوسري من صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت قناة "الكاس" القطرية، والتي أكدت أن الدوسري هو الهدف الرئيس المتبقي للاتحاد في سوق الانتقالات وهم مستعدون لمطاردته، مهما كان الثمن.

أثارت تلك الأنباء حماسة بعض جماهير الاتحاد، التي تخيلت أن فريقها سيحصل على دعمه المطلوب أخيرًا من خلال صفقة سالم الدوسري، ولكن خرج الإعلامي حامد القرني عبر منصة "إكس" ونفى فيها إمكانية إتمام الصفقة.

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احتياج فني ولكن

يحتاج الاتحاد لضم سالم الدوسري سواء في سوق الانتقالات الصيفية الجارية أو في المستقبل القريب في ظل حاجة الفريق إلى جناح أيسر يملك قدرات مهارية وفنية عالية.

وتمتد أزمة الاتحاد الفنية في ذلك الجانب منذ أسابيع، ويريد النادي أن يضم لاعبا ينهي له تلك المشكلة، ولا يوجد أنسب من سالم الدوسري فنيًا لحل تلك المشكلة.

ولكن تكمن المشكلة في مدى احتياج الهلال فنيًا أيضًا للدوسري، بعد أن أوضح نجم الهلال أهميته الحقيقية لجماهير "الزعيم" في الأشهر الماضية، بالأخص بعد إصابة نيمار دا سيلفا في الموسم الماضي.

كان سالم الدوسري هو أهم لاعب محلي مع الهلال في الموسم الماضي، ومن بين أهم أسباب تتويجات الفريق بالبطولات المحلية كافة.

جماهيريًا الدوسري لا يمس

لا تعد تلك الأنباء جديدة على جماهير الهلال، التي كادت تفقد سالم الدوسري مرة في الصيف الماضي بعرض مالي كبير يفيد بحصول نجم "الزعيم" على 20 مليون ريال في الموسم الواحد برفقة الاتحاد، لكن إدارة بطل الدوري السعودي الحالي أوقفت كل شيء.

كانت المشكلة الأساسية في سيناريو انتقال الدوسري إلى الاتحاد هي أزمة جماهيرية في المقام الأول، حيث لا يمكن أن يُمس الدوسري بالنسبة لجماهير "الزعيم".

ومع ضم نيمار ومالكوم في الوقت الذي يتواجد فيه ميشايل ديلغادو في الفريق أصبحت فكرة استمرار الدوسري صعبة، نظرًا لأن دقائقه كانت ستقل بشكل واضح، ولكن على الرغم من ذلك استمر النجم الكبير، واستطاع أن يقدم أحد أفضل مواسمه برفقة "الزعيم".

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الخلاصة

على الرغم من أن الاتحاد سيكون في حاجة لضم سالم الدوسري على المستوى الفني، والجماهيري، إلا أن تلك الصفقة أصبحت مستحيلة بسبب عدة عوامل.

وتعد أبرز تلك العوامل هي في الأساس مدى أهمية اللاعب على المستوى الفني بالنسبة للهلال، وقد أظهر ذلك في عدة مناسبات بالأخص في الموسم الماضي وقت إصابة نيمار دا سيلفا الذي يعود قريبًا للملاعب مجددا.

وهناك أيضًا عامل الجماهير، التي ترفض أن تشاهد سالم الدوسري بلون آخر غير الأزرق، بعد أن اعتادت عليه في تلك الألوان لسنوات بعيدة، وربما لن تقبل أن تراه بغيرها أبدًا وستسعد لرؤيته يعتزل بالقميص نفسه.

كل تلك العوامل وأكثر تجعل صفقة انتقال سالم الدوسري من صفوف الهلال إلى الاتحاد هي صفقة مستحيلة، إتمامها أشبه باتمام انتقال ليونيل ميسي من برشلونة إلى ريال مدريد.