"صوت الأسطورة جورج".. تيموتي وياه يكشف وصية والده قبل انتقاله لمارسيليا

كشف المهاجم تيموتي وياه، نجل أسطورة كرة القدم العالمية، ونجم ميلان الإيطالي السابق جورج وياه عن مكانة والده ودوره في انتقاله إلى أولمبيك مارسيليا.

وعاد المهاجم الدولي الأمريكي إلى الدوري الفرنسي بعد سنوات قليلة مع يوفنتوس الإيطالي حيث لعب له لموسمين اثنين قادما من ليل في عام 2023.

وبعد التعاقد رسميا مع أولمبيك مارسيليا يوم الأربعاء، أفصح تيموتي وياه كيف أقنعه والده جورج بالانضمام إلى مارسيليا، قائلا في مؤتمر صحفي: "كان بمثابة الحلم أن أكون هنا، ألهمني والدي شيئا من التعلق بهذا النادي عندما لعب له، الآن سيكون علي الفوز بشيء ما مع الفريق الذي لعب له الأسطورة وياه، هذه وصيته".

وتابع اللاعب الذي وقع عقدا لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من يوفنتوس:"هذا بيتي الآن، وأنا فخور جدًا بوجودي هنا، نعرف تاريخ النادي، وجماهيره، وملعبه، بالنسبة لي، إنه حلم أن أكون هنا".

وقال وياه البالغ من العمر 25 عامًا خلال حفل تقديمه الرسمي، الذي استقبله فيه مئات المشجعين مساء الثلاثاء عند نزوله من الطائرة: "أصل إلى مارسيليا بهدف واحد فقط، وهو الفوز بشيء ما مع الفريق السابق لوالدي".

ورغم أنه قضى الجزء الأكبر من مشواره مع فريقي موناكو وباريس سان جيرمان الفرنسيين وميلان الإيطالي، حمل جورج وياه عام 2000 قميص أولمبيك مارسيليا.

ويلعب تيموتي وياه مع يوفنتوس منذ عام 2023، وتبلغ قيمة الإعارة مليون يورو مع خيار شراء بقيمة 14 مليون يورو.

ووُلد نجل الأسطورة جورج وياه في نيويورك عام 2000، وانضم إلى أكاديمية باريس سان جيرمان للشباب في سن الرابعة عشرة، وهو النادي الذي وقّع معه أول عقد احترافي له عام 2017.

وبعد موسمين، انتقل إلى سيلتيك غلاسكو، ثم إلى ليل، حيث تُوّج بطلاً للدوري الفرنسي عام 2021، ثم انتقل في 2023 إلى فريق السيدة العجوز.

وخاض مع منتخب الولايات المتحدة نهائيات كأس العالم 2022 وهي المسابقة التي لم يشارك فيها والده مع منتخب ليبيريا على الرغم من تتويجه بالكرة الذهبية للعام 1995 عندما أصبح أول لاعب من خارج أوروبا يحرز اللقب.