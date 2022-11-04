مورينيو: روما مستعد لمواجهة أسماك القرش في الدوري الأوروبي

قال جوزيه مورينيو مدرب روما إنه من المهم عدم إقصاء النادي الإيطالي من الدوري الأوروبي، لكنه أضاف أن فريقه سيواجه الآن أندية "أسماك القرش" التي خرجت من دوري أبطال أوروبا.

وأحرز لورينتسو بليغريني هدفين من ركلتي جزاء في الشوط الثاني ليقود روما لتحويل تأخره بهدف أمام ضيفه البلغاري لودوغوريتس للفوز 3-1 الليلة الماضية، واحتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة وحجز مقعده في الأدوار الإقصائية.