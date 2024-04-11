مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الدوري الأوروبي:

باير ليفركوزن ـ وست هام يونايتد- 10.00 مساء - beIN Sports HD2

ميلان ـ روما ـ 10.00 مساء ـ beIN Sports HD 3

ليفربول ـ أتلانتا ـ 10.00 مساء beIN Sports HD1

السوبر السعودي:

الاتحاد ـ الهلال ـ 08.30 مساء ـ SSC 1

الدوري الإماراتي للمحترفين:

العين ـ الجزيرة ـ 19.15 مساء ـ AD SPORTS Premium 1.

الدوري المصري:

زد ـ الأهلي ـ 20.00 مساء

الزمالك ـ الاتحاد السكندري ـ 20.00 مساء