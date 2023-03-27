تصفيات يورو 2024: البرتغال تسحق لوكسمبورغ.. وأول فوز لإيطاليا

وكان قائد البرتغال البالغ من العمر 38 عامًا أحرز هدفين في الفوز على ليختنشتاين، يوم الخميس، وبهدفيه أمام لوكسمبورغ عزز رقمه القياسي إلى 122 هدفًا في 198 مباراة.

وأضاف جواو فيلكس، وبرناردو سيلفا، وأوتافيو، ورافائيل لياو، 4 أهداف لتتصدر البرتغال المجموعة العاشرة في بداية سهلة لمشوارها في التصفيات.

وأشرك روبرتو مارتينيز المدرب الجديد للبرتغال رونالدو في التشكيلة الأساسية للمرة الثانية على التوالي، واحتاج إلى 9 دقائق فقط لافتتاح التسجيل بعدما لمس الكرة عقب ضربة رأس من نونو مينديز.

وعزز جواو فيلكس من تقدم الفريق الضيف بعد تمريرة سيلفا العرضية بعد ربع ساعة.

وبعد ذلك بثلاث دقائق جعل سيلفا النتيجة 3-صفر بضربة رأس عقب تمريرة جواو بالينيا.

وصنع برونو فرنانديز الهدف الرابع لرونالدو عند مرور نصف ساعة من اللعب.