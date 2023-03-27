تصفيات يورو 2024: البرتغال تسحق لوكسمبورغ.. وأول فوز لإيطاليا
واصل كريستيانو رونالدو تحطيم رقمه القياسي وأحرز هدفين ليقود البرتغال للفوز 6-صفر على لوكسمبورغ وهو الانتصار الثاني لها في 4 أيام في تصفيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم اليوم الأحد.
وكان قائد البرتغال البالغ من العمر 38 عامًا أحرز هدفين في الفوز على ليختنشتاين، يوم الخميس، وبهدفيه أمام لوكسمبورغ عزز رقمه القياسي إلى 122 هدفًا في 198 مباراة.
وأضاف جواو فيلكس، وبرناردو سيلفا، وأوتافيو، ورافائيل لياو، 4 أهداف لتتصدر البرتغال المجموعة العاشرة في بداية سهلة لمشوارها في التصفيات.
وأشرك روبرتو مارتينيز المدرب الجديد للبرتغال رونالدو في التشكيلة الأساسية للمرة الثانية على التوالي، واحتاج إلى 9 دقائق فقط لافتتاح التسجيل بعدما لمس الكرة عقب ضربة رأس من نونو مينديز.
وعزز جواو فيلكس من تقدم الفريق الضيف بعد تمريرة سيلفا العرضية بعد ربع ساعة.
وبعد ذلك بثلاث دقائق جعل سيلفا النتيجة 3-صفر بضربة رأس عقب تمريرة جواو بالينيا.
وصنع برونو فرنانديز الهدف الرابع لرونالدو عند مرور نصف ساعة من اللعب.
وقاومت لوكسمبورغ في بداية الشوط الثاني، لكن لياو أرسل تمريرة عرضية حولها البديل أوتافيو إلى داخل المرمى.
وسدد روبن نيفيز كرة في العارضة من ركلة حرة قبل 7 دقائق من النهاية، ثم حصل لياو على ركلة جزاء نفذها بنفسه لكن الحارس أنطوني موريس أنقذها ببراعة.
وعوَّض لياو إهدار ركلة الجزاء عندما ركض من منتصف الملعب وتلقى تمريرة روبن نيفيز وسدد في الشباك قبل دقيقتين من النهاية.
إيطاليا تنتفض وتفوز 2-صفر على مالطا
وفي مباراة أخرى هزّ ماتيو ريتيجي، وماتيو بيسينا، الشباك لتفوز إيطاليا 2-صفر على مالطا في المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2024 لكرة القدم اليوم الأحد.
وتطلعت إيطاليا حاملة اللقب للعودة إلى المسار الصحيح بعد الخسارة 2-1 أمام ضيفتها إنجلترا في بداية مشوارها في التصفيات يوم الخميس الماضي.
واحتاجت إيطاليا إلى ربع ساعة، لتسجيل الهدف الأول حين أفلت ريتيجي من الرقابة أثناء تنفيذ ركلة ركنية وسجل بضربة رأس، قبل أن يعزز بيسينا الفارق بعد تمريرة عرضية من إيمرسون في الدقيقة 27.
وكان فينشينزو جريفو قريبًا من تسجيل الهدف الثالث لكن حارس مالطا هنري بونيلو أنقذ تسديدته ببراعة.
وفازت إنجلترا بسهولة 2-صفر على أوكرانيا في وقت سابق اليوم ليحكم فريق المدرب جاريث ساوثجيت قبضته على صدارة المجموعة.