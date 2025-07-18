سيدات المغرب يتأهلن لنصف نهائي أمم إفريقيا بعد الفوز على مالي

قادت ابتسام الجرايدي منتخب المغرب للتأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للسيدات عندما أحرزت هدفين في الفوز 3-1 على مالي بدور الثمانية الجمعة.

وسجلت الجرايدي هدف التقدم للمغرب بعد 7 دقائق من البداية بعد تمريرة عرضية أرضية من سكينة ويزراوي تابعتها بتسديدة أرضية في الشباك الخالية من حارسة المرمى.

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وحافظ أصحاب الأرض على التقدم حتى نهاية الشوط الأول من المباراة التي احتضنها الملعب الأولمبي في العاصمة الرباط رغم محاولات منتخب مالي للعودة للمباراة.

وفي الشوط الثاني، أضافت الجرايدي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 78، ثم عززت كنزة شابيل التفوق المغربي بهدف ثالث في الدقيقة 89 من تمريرة عرضية خدعت حارسة الضيوف وارتطمت بالقائم الأيمن وسكنت الشباك.

وقلصت اللاعبة إيساتا تراوري الفارق لصالح مالي بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

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وسيلتقي المنتخب المغربي في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة الجزائر وغانا المقررة مساء السبت.

وفي وقت سابق، تغلب منتخب نيجيريا، أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، على زامبيا 5-صفر ليضرب موعدا في نصف النهائي مع الفائز من المباراة الثانية يوم السبت بين جنوب أفريقيا والسنغال.