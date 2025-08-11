24 ساعة فقط.. النصر السعودي يحرز تقدما هائلا في صفقة كومان

أحرز نادي النصر السعودي تقدما رائعا في المفاوضات مع باير ميونخ الألماني من أجل ضم الفرنسي كينغسلي كومان، لاعب الفريق، لصفوف "العالمي" في الميركاتو الحالي.

ودخل نادي النصر في مفاوضات شاقة مع بايرن ميونخ، الذي رفضت إدارته أكثر من عرض تم تقديمه خلال الفترة الماضية لاعتراضها على القيمة المالية.

ودخل النصر ميركاتو الصيف بقوة، بناءً على أهداف المدير الفني جورجي جيسوس، والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لتنظيم الفريق الأول من أجل المنافسة على الألقاب في موسم 2025-2026.

وتعاقد "العالمي" مع 4 صفقات رسمية في الفترة الصيفية، بضم مؤخرا إينيفو مارتينيز، في صفقة "مجانية" من برشلونة، مع ضم جواو فيليكس من تشيلسي لموسمين، فضلًا عن الثنائي المحلي عبد الملك الجابر ونادر الشراري.

وأفادت تقارير إعلامية بأن بايرن ميونخ رفض عرضا أوليا من النصر، لضم كومان مقابل 22 مليون يورو، فيما قررت الإدارة النصراوية رفع قيمة العرض إلى 30 مليونا، لإتمام الاتفاق مع نجم البافاري.

وقال خبير سوق انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو، اليوم الاثنين، عبر حسابه على منصة "إكس" إن صفقة انتقال كومان إلى نادي النصر السعودي قد تُنجز خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضح أن "العالمي" ينتظر الحصول على الضوء الأخضر النهائي من بايرن ميونخ لإتمام الصفقة.

وشدد: "كومان قد أعطى موافقته بالفعل على الانتقال إلى النصر؛ ما يعني أن الاتفاق بين اللاعب والنادي قد تم، ولم يتبق سوى التوصل لاتفاق نهائي بين الناديين لإنهاء الإجراءات كافة".