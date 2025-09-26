لماذا حذف فيسبوك صورة تأشيرة محمود الخطيب؟

حذفت إدارة موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي صورة تأشيرة السفر التي حصل عليها محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري لزيارة الولايات المتحدة.

ونشر جمال جبر، مدير الإعلام بالنادي الأهلي، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك صورة لتأشيرة حصل عليها الخطيب يوم 27 أبريل الماضي لزيارة الولايات المتحدة.

أخبار ذات علاقة الخطيب يفاجئ لاعبي الأهلي بقرار رائع قبل مواجهة الزمالك

وجاءت هذه الخطوة رداً على تصريحات الإعلامي مدحت شلبي عبر برنامجه بقناة MBC MASR2 والتي تطرق خلالها إلى رفض السفارة الأمريكية منح الخطيب تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة مؤكداً أن اعتذار الأخير عن رئاسة بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية في شهر يونيو الماضي لم يكن لأسباب صحية.

أخبار ذات علاقة ذكاء اصطناعي أم حقيقية.. تأشيرة محمود الخطيب تفجر جدلا

وفوجئ المتابعون بحذف صورة تأشيرة الخطيب من منصة فيسبوك في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حيث ذهب البعض إلى احتمالية وجود خطأ في التأشيرة.

ونشر جمال جبر تدوينة أخرى عبر صفحته قائلاً:" للتوضيح والتأكيد. قام فيسبوك بحذف البوست باعتباره يحتوي على معلومات غير مسموح بتداولها. ومع ذلك، المهم أن الرسالة وصلت".

وكان مجلس إدارة الأهلي قد أصدر بياناً أعلن خلاله التقدم ببلاغ قضائي ضد مدحت شلبي بسبب تصريحات بجانب الشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.