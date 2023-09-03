بعد 7602 يوم على آخر هدف لوالده.. ماركوس تورام يسجل أول أهدافه في الدوري الإيطالي (فيديو)

افتتح ماركوس تورام لاعب إنتر ميلان الجديد سجل أهدافه في الدوري الإيطالي، بتسجيل الهدف الأول لفريقه أمام فيورنتينا في الجولة الثالثة اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا).

وانتقل ماركوس تورام من بروسيا مونشنغلادباخ لإنتر ميلان في السوق الصيفي في صفقة انتقال حر.

وشارك ماركوس تورام 67 دقيقة أمام مونزا، ثم 77 دقيقة أمام هيلاس فيرونا في أول جولتين لإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، ولم يسجل فيهما، وصنع هدفا أمام الأخير.