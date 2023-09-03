بعد 7602 يوم على آخر هدف لوالده.. ماركوس تورام يسجل أول أهدافه في الدوري الإيطالي (فيديو)
افتتح ماركوس تورام لاعب إنتر ميلان الجديد سجل أهدافه في الدوري الإيطالي، بتسجيل الهدف الأول لفريقه أمام فيورنتينا في الجولة الثالثة اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا).
وانتقل ماركوس تورام من بروسيا مونشنغلادباخ لإنتر ميلان في السوق الصيفي في صفقة انتقال حر.
وشارك ماركوس تورام 67 دقيقة أمام مونزا، ثم 77 دقيقة أمام هيلاس فيرونا في أول جولتين لإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، ولم يسجل فيهما، وصنع هدفا أمام الأخير.
وافتتح ماركوس تورام التسجيل لإنتر ميلان في الدقيقة 24 بضربة رأسية بعد كرة عرضية من فيديريكو ديماركو.
وجاء هدف ماركوس تورام بعد 7602 يوم على آخر هدف لوالده ليليان تورام في الدوري الإيطالي (بعد 21 عاما و5 أشهر و12 يوما).
وكان آخر هدف لليليان تورام في الدوري الإيطالي يوم 10 نوفمبر 2002 في فوز يوفنتوس 2/1 على ميلان.
وسجل ليليان هدفين في الدوري الإيطالي خلال 307 مباريات، كما صنع 11 هدفا.
ولعب ليليان 204 مباريات في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، و228 مباراة في الدوري الإيطالي مع هيلاس فيرونا، علما أنه لعب لبرشلونة وموناكو.
ووفقا لموقع "transfermarkt"، فقد سجل ليليان هدفا واحدا في 228 مباراة مع هيلاس فيرونا، وهدفا في 204 مباريات مع يوفنتوس، و11 هدفا في 193 مباراة مع موناكو، ولم يسجل في 58 مباراة مع برشلونة.
كما سجل ليليان هدفين فقط في 142 مباراة مع منتخب فرنسا وأمام كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 1998.
وفي أول جولتين، فاز إنتر ميلان 2/0 على مونزا، وبالنتيجة ذاتها على كالياري.