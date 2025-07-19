بسبب صدمة حفل الساحل.. هل سيعاقب الأهلي إمام عاشور؟

كشف مصدر داخل الأهلي المصري عن موقف الإدارة برئاسة محمود الخطيب من تواجد إمام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم، في حفل غنائي للفنان راغب علامة في الساحل الشمالي حتى ساعات الفجر، أمس الجمعة، برفقة أحمد فتوح، نجم الزمالك.

كانت إدارة الزمالك أعلنت توقيع عقوبة كبيرة على أحمد فتوح، بعد ظهوره في إحدى المناسبات العامة أمس، في الوقت الذي حصل خلاله على إذن من الجهاز الفني بمغادرة المعسكر بسبب ظروف مرض عمه.

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وقرر جون إدوراد، المدير الرياضي بنادي الزمالك، بعد التشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، تغريم أحمد فتوح مبلغ مليون جنيه.

ولم يكتفِ المدير الرياضي ومدير الكرة بالغرامة المالية، إذ قرر الثنائي معاقبة فتوح، بإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، وأوضح الزمالك عبر مركزه الإعلامي أن ذلك جاء نظراً لما بدر منه، بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن.

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وتوقع العديد من المتابعين أن يتم توقيع عقوبات مشابهة على إمام عاشور، لكن المصدر قال في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إنه "لا يوجد أي عقوبة سيتم فرضها على اللاعب بسبب حفل الساحل".

وأضاف: "إمام عاشور لم يفعل شيئاً خاطئاً، وقام بالحصول على إذن من محمد يوسف، المدير الرياضي، على السفر مع زوجته للحفل، كما أن اللاعب قام بنشر فيديو وصور على منصة (إنستغرام) لتواجده في الحفل، وهذا أكبر دليل على أنه لم يفعل شيئا خاطئاً".

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واختتم المصدر: "لذلك محمد يوسف لم ولن يوقّع أي عقوبة على إمام عاشور نهائياً".

ويغيب إمام عاشور عن صفوف الأهلي، في الفترة الحالية، لعدم تعافيه من إصابته التي تعرض لها خلال مباراة إنتر ميامي الأمريكي في كأس العالم للأندية، بكسر في عظمة الترقوة.

ومن جانب آخر، يخوض فريق النادي الأهلي، في الفترة الحالية، معسكراً إعدادياً في تونس استعدادًا للموسم الجديد، يلعب خلالها عدد من المباريات الودية.