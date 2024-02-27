أول ضحايا المالك الجديد في مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد سوف يكون أول ضحايا السير راتكليف المالك والشريك الجديد بالنادي والمسؤول عن فريق كرة القدم.

ووفقًا لصحيفة ذا صن البريطانية، فإن السير راتكليف ينوي القيام بتغيير كبير في فريق مانشستر يونايتد على مستوى التعاقدات.

كانت تقارير سابقة أشارت إلى نية السير بيع 11 لاعبًا دفعة واحدة الصيف المقبل.

وحسب صحيفة ذا صن، فإن السير راتكليف ينوي الاستماع فعليًّا للعروض المقدمة للجناح البرازيلي أنتوني الصيف المقبل.

ولا يمر أنتوني بأفضل مراحله مع مانشسر يونايتد، إذ يخوض موسمًا مهتزًّا ما بين مشاكله الشخصية وتراجع مستواه.

وانتقل أنتوني إلى مانشستر يونايتد قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي، لكنه لم يثبت وجوده مع الفريق رغم التعاقد معه بناءً على توصية من مدربه السابق في النادي الهولندي والحالي لمانشستر يونايتد إريك تن هاغ.