إنتر يفضل مواجهة الاتحاد السعودي على النصر
كشفت تقارير إخبارية إيطالية، أن الاستعدادات تجري بين نادي الاتحاد السعودي وإنتر ميلان ميلان الإيطالي لتنظيم مباراة ودية تندرج ضمن إعداد الفريقين لموسم 2024 ـ 2025.
وقالت المصادر ذاتها إن إنتر ميلان كان يفاضل بين فريقي الاتحاد والنصر السعوديين لخوض مواجهة ودية قبل بدء الموسم الجديد قبل أن يختار ملاقاة "العميد" فيما كشفت تقارير قريبة من النادي الإيطالي اليوم الجمعة، أن المباراة الودية التي ستجمعه باتحاد جدة ستجري في مدينة مونزا يوم 7 أغسطس المقبل.
ووفقًا لما أورده موقع "مونزا نيوز" الإيطالي، فإن إنتر ميلان كان من المقرر أن يواجه وديًا نادي النصر السعودي ولكن مسؤولي النادي الإيطالي بطل الدوري 2023 ـ 2024 استقروا في نهاية المطاف على مواجهة الاتحاد وذلك باختيار من المدرب سيموني إنزاغي.
وتوج انتر ميلان في مايو الماضي بلقب الدوري الإيطالي للمرة 20 في تاريخه، فيما سيكون في موسم 2024 ـ 2025 مدافعًا عن لقبه وساعيًا لإحرازه للمرة الثالثة في آخر 5 سنوات.
وكانت تقارير إخبارية قريبة من نادي الاتحاد أكدت أنه سيجري معسكره التدريبي استعدادا للموسم المقبل، في إسبانيا بداية من 12 يوليو المقبل، فيما سيكون التعاقد مع مدرب جديد خلفا للأرجنتيني مارسيلو غاياردو الملف الأبرز لإدارة النادي.
يشار إلى أن العديد من الأندية الكبرى في الدوريات الأوروبية أصبحت تتسابق على برمجة مباريات ودية إعدادية مع الأندية السعودية وذلك تزامنًا مع انضمام عديد النجوم إلى أندية دوري روشن للمحترفين السعودي.