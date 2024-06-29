إنتر يفضل مواجهة الاتحاد السعودي على النصر

كشفت تقارير إخبارية إيطالية، أن الاستعدادات تجري بين نادي الاتحاد السعودي وإنتر ميلان ميلان الإيطالي لتنظيم مباراة ودية تندرج ضمن إعداد الفريقين لموسم 2024 ـ 2025.

وقالت المصادر ذاتها إن إنتر ميلان كان يفاضل بين فريقي الاتحاد والنصر السعوديين لخوض مواجهة ودية قبل بدء الموسم الجديد قبل أن يختار ملاقاة "العميد" فيما كشفت تقارير قريبة من النادي الإيطالي اليوم الجمعة، أن المباراة الودية التي ستجمعه باتحاد جدة ستجري في مدينة مونزا يوم 7 أغسطس المقبل.