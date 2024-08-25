كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف إدارة القلعة البيضاء بشأن رحيل لاعبه أحمد سيد "زيزو".

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك في صيف 2025، وتلقى اللاعب مؤخرًا عرضًا ضخمًا للرحيل إلى نادي نيوم السعودي.

أخبار ذات علاقة رسالة زيزو تزيد الغموض حول مستقبله مع الزمالك (صورة)

وكشفت قناة "أون تايم سبورتس" نقلًا عن أحمد سليمان عضو مجلس الزمالك كواليس العرض الذي تقدمت به إدارة القلعة البيضاء لإقناع زيزو بالبقاء وتجديد عقده.

وأشارت القناة إلى أن العرض يتمثل في راتب سنوي قيمته 60 مليون جنيه بدون تحمل الضرائب، كما أن هناك فرصة للحصول على مقدم تعاقد من داخل هذا المبلغ.

وأكدت القناة أن إدارة الزمالك منحت زيزو مهلة لحسم قراره خلال 48 ساعة وإلا سيتجه مجلس الإدارة للتفكير في رحيل اللاعب والتفاوض بشأن بيعه إلى الفريق السعودي.

وكان زيزو قد أثار جدلًا واسعًا بعدما نشر صورة له صباح الأحد في ملعب النادي برفقة محمود حمدي "الونش" ويوسف إبراهيم "أوباما" لاعبي الفريق للإعداد للموسم الجديد.

ولم يحسم زيزو موقفه النهائي بشأن بقائه مع الفريق الأبيض من عدمه في الموسم الجديد.