جورجينا رأت ذلك.. فتاة أرمينية تلفت انتباه رونالدو بابتسامة رائعة (فيديو)

كتب – نور الدين ميفراني

تألق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة، إذ قاد منتخب بلاده للفوز على أرمينيا 5-0 وعلى المجر 3-2 في تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، حيث سجل 3 أهداف في المباراتين.

وظهر فيديو للنجم البرتغالي أثناء مغادرته الفندق في أرمينيا، حيث استقبلته فتاة أرمينية بابتسامة كبيرة وقالت له كلمات استدعت انتباهه وظل يتابعها حتى مغادرته.

اللقطة رأتها خطيبته الأرجنتينية جورجينا رودريغيز بكل تأكيد بعد تداول اللقطة بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقد تثير غيرتها من الفتاة الأرمينية وغضبها من اهتمام قائد النصر الذي تابع الفتاة حتى بعد تجاوزها.

وأعلنت مؤخرًا جورجينا رودريغيز خطبتها للنجم البرتغالي في الـ11 من أغسطس الماضي بعد علاقة استمرت حوالي 9 سنوات أنجبت خلالها بنتين.

وخلال مباراة أرمينيا سجل كريستيانو رونالدو هدفين خلال الفوز 5-0، كما سجل هدفًا خلال الفوز على المجر 3-2 ليصبح الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم برفقة هداف غواتيمالا كارلوس رويز بـ39 هدفًا، كما عزز رقمه القياسي الدولي كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف برصيد 141 هدفًا في 223 مباراة، بينما وصل إجمالي أهدافه في مسيرته الكروية إلى 943 هدفًا.

كما منحت رابطة الدوري البرتغالي، مساء الأربعاء، جائزة أفضل لاعب في التاريخ إلى كريستيانو رونالدو.

وأعلنت رابطة الدوري البرتغالي عن الجائزة المخصصة لرونالدو، في حفل توزيع جوائز الأفضل في المسابقة المحلية عن الموسم الماضي 2024-2025.

وقال رونالدو في تصريحات مصورة: "أود أن أشكر رابطة الدوري البرتغالي على جائزة أفضل لاعب في التاريخ".

وأضاف: "فخر كبير بالنسبة لي أن أفوز بشيء باسم بلادي.. أريد أن أشكر جميع زملائي الذين ساعدوني طوال مسيرتي لتحقيق هذا اللقب الرائع، وأشكر كل من ساعدني على أن أكون أفضل يومًا تلو الآخر".