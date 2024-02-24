ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يسحق خيتافي ويرتقي للمركز الثاني

اكتسح فريق برشلونة نظيره خيتافي، بنتيجة (4-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالجولة الـ26 للدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح رافينيا التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، بعد كرة بينية رائعة من كوندي، جعلته منفردًا في مرمى خيتافي، ليضع الكرة في الشباك بسهولة.

وأضاف جواو فيليكس الهدف الثاني في الدقيقة 53، بعد تمريرة من أندرياس كريستنسن.