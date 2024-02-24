ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يسحق خيتافي ويرتقي للمركز الثاني
اكتسح فريق برشلونة نظيره خيتافي، بنتيجة (4-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالجولة الـ26 للدوري الإسباني لكرة القدم.
وافتتح رافينيا التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، بعد كرة بينية رائعة من كوندي، جعلته منفردًا في مرمى خيتافي، ليضع الكرة في الشباك بسهولة.
وأضاف جواو فيليكس الهدف الثاني في الدقيقة 53، بعد تمريرة من أندرياس كريستنسن.
وعزز فرينكي دي يونغ النتيجة وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 61، حيث رواغ رافينيا حارس المرمى ومرر إلى دي يونغ المتمركز على حدود منطقة الجزاء ليصوب في المرمى، وتسكن الكرة الشباك.
وسجل فيرمين لوبيز الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 91، بعدما تابع تصويبة فيتور روكي التي تصدى لها الحارس، لتذهب له الكرة ويضعها في الشباك.
وبهذا الفوز يرتقي برشلونة إلى المركز الثاني في الترتيب برصيد 57 نقطة من 26 مباراة، بفارق خمس نقاط خلف ريال مدريد المتصدر ونقطة واحدة أمام جيرونا صاحب المركز الثالث وتتبقى لكليهما مباراة مؤجلة.