"عندك مشاكل كتير".. رد رسمي من الزمالك على أحمد شوبير

رد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، على الانتقادات التي وجهها الإعلامي الرياضي أحمد شوبير لإدارة القلعة البيضاء بسبب دخولهم في مفاوضات مع أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأحمر، رغم تبقي عام في عقده.

وكان شوبير تحدث عبر قناة النادي الأهلي عن مفاوضات الزمالك مع عبد القادر، قائلًا: "عبد القادر جلس مع مسؤولي نادي الزمالك بالفعل أكثر من مرة، وليس لديه أي مشكلة في اللعب له، ولكن الأهلي في حال وصول عرض خارجي مناسب للاعب سيوافق على رحيله بشكل فوري، هناك بعض الأشخاص يقولون دائمًا، كيف للأهلي أن يتفاوض مع لاعب في الفترة القانونية، وهم الأشخاص أنفسهم الذين يتفاوضون في الوقت الحالي مع لاعب، يتبقى في عقده مع الأهلي أكثر من عام".

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وكان أحمد عبد القادر، لعب الموسم الماضي 2024-2025 معارًا من الأهلي إلى فريق قطر القطري، قبل أن تنتهي إعارته في يونيو الماضي.

صاحب ال 26 عامًا شارك مع فريق قطر القطري، خلال الموسم الماضي في 17 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

وقال أحمد سالم في تصريحات تلفزيونية: "كابتن شوبير كل يوم يتحدث عن الكرة ومشاكلها وفوجئت إنه يتحدث عن أحمد عبد القادر ويقول إنه عقد جلسة مع مسؤولي الزمالك، وإن ما يحدث ليس احترافًا، ولازم إذا كان يريد الرحيل يفصح عن ذلك، ولو حدث هذا الأمر في الأهلي كانت الدنيا قامت على إدارته، لكن أنا سؤالي، لماذا دائمًا الزمالك لازم يدخل في جملة مفيدة؟ حضرتك عندك الآن في الأهلي مشاكل كثيرة، تحدث عنها بدل من حشر اسم الزمالك في كل حاجة.. هو عدم وجود أخبار من الزمالك عامل قلق؟ هو غلق الزمالك على نفسه مضايقكم لهذه الدرجة؟".

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وأضاف: "ولو على التفاوض أثناء العقود، ما معتز إينو، لاعب الأهلي السابق، طلع قال إنه قبض فلوس من محمود الخطيب، رئيس الأهلي الحالي، وقت التعاقد معه وهو كان مازال في عقده سنة ونصف السنة مع الزمالك، ولم يعلق أحد أو ينفي كلامه، لماذا يا كابتن شوبير لم تعلق على كلام إينو؟ يا ترفعوا قضية على اللاعب لأنه أساء للأهلي، يا تقولوا حدث وخلاص، وساعتها يكون من الطبيعي أن يحدث التفاوض مع اللاعبين حتى في منتصف وقت تعاقدهم".

وتابع متحدث الزمالك: "الغريب إن حضرتك داخل في خناقة مع محمد عمارة، لاعب الأهلي السابق، بسبب كلامه عن أزمات غرفة ملابس الأهلي، وتقول ستتخذ ضده إجراءات قانونية، وهذا حقك طبعًا، لكن طول النهار تتحدث عن مروان عطية عايز أموال، ووسام أبو علي يريد الرحيل، وغيره وغيره، فما حكاية أن كل شخص يقول رأيه يصبح ضد النادي؟ ولماذا الزج باسم الزمالك في كل حاجة؟ هل لازم برنامج على قناة الأهلي يجيب سيرة الزمالك، لازم أي موضوع نتكلم فيه عن الزمالك، حتى لما نتكلم عن كأس العالم للأندية، لا نقول إحنا خسرنا، لا، نقول الزمالك لم يذهب للبطولة".

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وشدد: "كل المشاكل في ناديكم تتركونها، ثم يأتي لاعب يريد الرحيل لكي يلعب أساسيا فما علاقتي أنا كنادي الزمالك؟ لماذا يوضع اسم الزمالك وسط الحكاية؟.. ولماذا نشعر أنه إذا تحدث أحد عن الأهلي وكأنه خان الوطن، لكن الزمالك سهل نجيب سيرته ونحلل ونتكلم ونغلط".

واختتم: "الإعلاميون الذين يهاجمون الزمالك، هم أنفسهم عندما تحدث واقعة مشابهة في الأهلي، يدافعون عنه، حتى في قنوات من المفروض أن تكون محايدة.. مثلًا أحمد سيد "زيزو" رحل عن الزمالك ولم يلتزم بعقده، الأمر عادي!، لكن وسام أبو علي حاليا هناك أزمة معه ولا يريد الالتزام بتعاقده في الأهلي، يتحدثون عن خيانة وكارثة ونهاجمه، هو الفعل ذاته من لاعبين مختلفين، لكن رد الفعل يختلف حسب النادي للأسف".