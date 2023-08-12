من هو منافس إنتر ميامي في نصف نهائي كأس الدوريات؟

وجاء هدف ميسي في الدقيقة الـ 86 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من ليوناردو كامبانا.

وسيلاقي إنتر ميامي منافسه فيلادلفيا يونيون في نصف النهائي بعدما تغلب على كويريتارو المكسيكي 2/1.

ورغم تسجيله هدفا لم يحصل ميسي على جائزة أفضل لاعب في المباراة لأول مرة منذ من اللعب لإنتر ميامي.

وفي آخر مباراتين بين إنتر ميامي وفيلادلفيا يونيون في الدوري الأمريكي فاز إنتر ميامي 2/0 في الذهاب، وفاز فيلادلفيا يونيون 4/1 في الإياب.