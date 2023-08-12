من هو منافس إنتر ميامي في نصف نهائي كأس الدوريات؟
واصل إنتر ميامي مسيرته الرائعة منذ التعاقد مع النجم الأرجنتيني وتأهل إلى نصف نهائي كأس الدوريات.
وجاء تأهل إنتر ميامي لنصف النهائي بعد الفوز العريض 4/0 على شارلوت في ربع النهائي، حيث سجل ميسي الهدف الرابع للفريق.
وتقدم جوزيف مارتينيز لإنتر ميامي في الدقيقة الـ 12، وأضاف روبرت تايلور الهدف الثاني في الدقيقة الـ 32، وجاء ثالث الأهداف بطريقة عكسية وسجله أديلسون مالاندا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ 78.
وجاء هدف ميسي في الدقيقة الـ 86 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من ليوناردو كامبانا.
وسيلاقي إنتر ميامي منافسه فيلادلفيا يونيون في نصف النهائي بعدما تغلب على كويريتارو المكسيكي 2/1.
ورغم تسجيله هدفا لم يحصل ميسي على جائزة أفضل لاعب في المباراة لأول مرة منذ من اللعب لإنتر ميامي.
وفي آخر مباراتين بين إنتر ميامي وفيلادلفيا يونيون في الدوري الأمريكي فاز إنتر ميامي 2/0 في الذهاب، وفاز فيلادلفيا يونيون 4/1 في الإياب.
وتقام مباراة إنتر ميامي وفيلادلفيا يونيون فجر يوم الثلاثاء 15 أغسطس.
والفائز من المباراة سيلعب في النهائي مع الفائز من مباراة مونتيري وناشفيل.
وتأسس فيلادلفيا يونيون في 2008 في حين تأسس إنتر ميامي في 2018.
وبتسجيله على شارلوت سجل ليونيل ميسي في شباك 103 أندية على مدار مسيرته الكروية.
وبات ميسي ثالث هدافي إنتر ميامي على مر التاريخ بعدما سجل هدفه الثامن مع النادي علما أن الهداف التاريخي للفريق هو غونزالو هيغواين وسجل 29 هدفا.