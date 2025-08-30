ريال مدريد وتشيلسي ونهائي "الشان".. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

يُسدل الستار اليوم السبت على منافسات النسخة الثامنة من كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2025 عندما يلتقي المنتخبان المغربي والملغاشي في النهائي الذي يقام على ملعب "موي الدولي" بمدينة، نيروبي.

وبعد فوزه بلقبي نسختي 2018 و2020، يطمح المنتخب المغربي في التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بينما سيكون منتخب مدغشقر أمام فرصة الحصول للمرة الأولى على اللقب.

وبجانب نهائي "الشان"، سيكون الموعد اليوم السبت مع مباريات قوية في الدوريات الألماني والإسباني والإنجليزي والفرنسي والإيطالي والتي ستتوقف بعد جولة نهاية الأسبوع لفسح المجال للمنتخبات في فترة التوقف الدولي.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم السبت 30 أغسطس 2025 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني:

ألافيس ـ أتلتيكو مدريد ـ الساعة 06.00 مساء ـ bein sports 3

ريال مدريد ـ ريال مايوركا ـ الساعة 10.30 مساء ـ bein sports 1

الدوري الإنجليزي:

تشيلسي ـ فولهام ـ 02.30 مساء ـ bein sports 1

توتنهام ـ بورنموث ـ الساعة 05.00 مساء ـ bein sports 1

مانشستر يونايتد ـ بيرنلي ـ الساعة 05.00 مساء ـ bein sports 2

الدوري الإيطالي:

بيزا ـ روما ـ الساعة 09.45 مساء ـ STARZ PLAY

نابولي ـ كالياري ـ الساعة 09.45 مساء ـ STARZ PLAY

الدوري الألماني:

أوغسبورغ ـ بايرن ميونخ ـ الساعة 07.00 مساء ـ bein sports 5

الدوري الفرنسي:

تولوز ـ باريس سان جيرمان ـ الساعة 10.05 مساء ـ bein sports 5

كأس أمم إفريقيا للمحليين:

المغرب ـ مدغشقر ـ الساعة 06.00 مساء ـ bein sports 6

الدوري السعودي:

الأخدود ـ الاتحاد ـ الساعة 09.00 مساء ـ قنوات ثمانية

القادسية ـ النجمة ـ الساعة 09.00 مساء ـ قنوات ثمانية