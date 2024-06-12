ليفربول يدخل صراعا مع برشلونة لضم نجم باير ليفركوزن

كشفت تقارير صحفية، أن الظهير الأيمن لباير ليفركوزن جيريمي فريمبونغ، يتواجد على رادار نادي ليفربول لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

ومن المقرر أن يجد ليفربول منافسة قوية من برشلونة، الذي قرر التحرك بدوره لضم اللاعب، لتشكيل فريق قوي تحت قيادة الألماني هانز فليك.

وأثار فريمبونغ الإعجاب بمستواه، وأثبت نفسه خلال مشاركته مع فريقه ليفركوزن في الموسم الماضي.