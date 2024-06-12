ليفربول يدخل صراعا مع برشلونة لضم نجم باير ليفركوزن
كشفت تقارير صحفية، أن الظهير الأيمن لباير ليفركوزن جيريمي فريمبونغ، يتواجد على رادار نادي ليفربول لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.
ومن المقرر أن يجد ليفربول منافسة قوية من برشلونة، الذي قرر التحرك بدوره لضم اللاعب، لتشكيل فريق قوي تحت قيادة الألماني هانز فليك.
وأثار فريمبونغ الإعجاب بمستواه، وأثبت نفسه خلال مشاركته مع فريقه ليفركوزن في الموسم الماضي.
وذكرت صحيفة "بليد" أن "ليفربول مهتم للغاية بالتوقيع مع جيريمي فريمبونغ".
ولم تكشف التقارير عن تفاصيل أكثر، وهل تقدم النادي الإنجليزي بعرض رسمي أم لا؛ إذ يسعى لتدعيم صفوفه أيضا تحت قيادة مدربه الجديد آرني سلوت.
ويبلغ فريمبونغ من العُمر 23 سنة، ويجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن، وينتهي تعاقده مع ليفركوزن في يونيو 2028.
وكان فريمبونغ قد انتقل للنادي الألماني في يناير 2021، قادماً من سيلتيك الإسكتلندي، ومنذ ذلك الحين لعب 142 مباراة، سجل فيها 25 هدفاً، وصنع 32 هدفاً لزملائه.