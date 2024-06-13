رسميًا.. فونسيكا مدربًا جديدًا لميلان الإيطالي
أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، تعيين البرتغالي باولو فونسيكا مدربًا جديدًا بداية من الموسم المقبل خلفًا للمدرب ستيفانو بيولي.
وقال ميلان في بيان رسمي، إن فونسيكا وقع عقدًا لمدة 3 مواسم قادمة لتولي قيادة الروزانيري بداية من الموسم الجديد.
وبدأ فونسيكا صاحب الـ41 عامًا مشواره التدريبي بقيادة فريق الشباب بنادي إستريلا البرتغالي عام 2005، كما قاد باكوس دي فيريرا بعد ذلك في الدوري البرتغالي وتأهل معه إلى الجولة الفاصلة لدوري أبطال أوروبا.
وتولى فونسيكا قيادة بورتو عام 2013 قبل الانتقال لقيادة شاختار دونيتسك الأوكراني وحقق معه 7 لقاب وحصد رقمًا قياسيًا بتحقيق 103 انتصارات خلال 139 مباراة.
وسبق أن تولى فونسيكا قيادة روما الإيطالي ووصل معه إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي عام 2021 قبل تدريب ليل الفرنسي لمدة موسمين.
وكان فونسيكا المولود في موزمبيق لأسرة برتغالية لاعبًا في صفوف عدة أندية بالدوري البرتغالي أبرزها ماريتمو وفيتوريا غيماريش وبلينسيش.
ويطمع ميلان تحقيق نجاحات مميزة مع مدربه الجديد على رأسها حصد لقب الدوري الإيطالي الذي فاز به إنتر ميلان بالموسم الماضي، وقبله نابولي في الموسم قبل الماضي.