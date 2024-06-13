رسميًا.. فونسيكا مدربًا جديدًا لميلان الإيطالي

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، تعيين البرتغالي باولو فونسيكا مدربًا جديدًا بداية من الموسم المقبل خلفًا للمدرب ستيفانو بيولي.

وقال ميلان في بيان رسمي، إن فونسيكا وقع عقدًا لمدة 3 مواسم قادمة لتولي قيادة الروزانيري بداية من الموسم الجديد.