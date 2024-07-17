كشفت فايزة العماري، والدة ووكيل أعمال النجم الفرنسي كيليان مبابي، عن صدق نجلها، وعدم خداعه لإدارة باريس سان جيرمان، بشأن رحيله إلى ريال مدريد الإسباني.

وانتقل مبابي البالغ من العمر 25 عاما، إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف بعقد مدته 5 مواسم، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع النادي الباريسي في 30 يونيو/حزيران الماضي.

وتأخر انضمام مبابي إلى ريال مدريد لأكثر من موسم، ما جعله عرضة لانتقادات جماهير الريال، حتى حقق حلمه أخيرًا، وارتدى قميص الميرنغي.

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ودافعت فايزة العماري عن ابنها كيليان مبابي قائلة: "كيليان مبابي لم يكذب أبدا، بل كان يبلغ رئيس نادي باريس سان جيرمان من حين لآخر أنه سينتقل إلى ريال مدريد يوما ما".

وأضافت: "بالطبع عندما تحقق ذلك كان الموقف صعبا، ولكن عندما تولد في باريس، فمن الرائع أن تلعب على ملعب حديقة الأمراء".

وتابعت: "ولكن باستثناء ريال مدريد، لما رحل مبابي عن باريس".

وواصلت: "أنا مقتنعة أنه سينجح مع لاعبي هذا الفريق؛ لأنهم الأفضل في العالم، ويعرفون بعضهم البعض منذ فترة طويلة".

وينضم مبابي إلى تشكيلة ريال مدريد التي تضم بالفعل نجوما مثل فينيسيوس جونيور وجود بلينغهام بقيادة أنشيلوتي المدرب الأكثر نجاحا في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعدما فاز بخمسة ألقاب.

وطالبت العماري من نجلها أن يتحلى بالتواضع قائلة: "إذا أتيت إلى ناد مثل الريال دون تواضع لن تنجح حينها".

وفاز مبابي بستة ألقاب في الدوري الفرنسي وأربع كؤوس فرنسية، وأصبح الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان برصيد 256 هدفا خلال سبع سنوات، لكنه فشل في الفوز بدوري أبطال أوروبا أو الكرة الذهبية.

وسعى ريال مدريد للتعاقد مع مبابي في الماضي، لكنه فشل في الحصول على اللاعب الذي مدد عقده مع باريس سان جيرمان في مايو 2022 بعدما رفض الفريق الفرنسي عرضا من عملاق إسبانيا.

والتقى الفرنسي مبابي على المنصة خلال حفل تقديمه بمواطنه ولاعب ومدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان، الذي دعا مبابي لزيارة النادي عام 2012، حين كان يبلغ من العمر 13 عاما. وهي زيارة قال عنها إنها كانت لحظة مهمة في مسيرته الكروية.