إصابة سالم الدوسري في تدريبات المنتخب السعودي

تعرض سالم الدوسري، نجم الهلال، للإصابة في أول حصة تدريبية خاضها المنتخب السعودي لكرة القدم في معسكره التدريبي المقام حالياً في التشيك.

ويستعد الأخضر السعودي لخوض منافسات الملحق الآسيوي الفاصل والمؤهل لكأس العالم 2026 في أكتوبر المقبل.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثانية المقامة في مدينة جدة وتضم العراق وإندونيسيا.

وبحسب صحيفة "الرياضية"، فإن الدوسري اشتكى من آلام أعلى الفخذ في أول مران، وغادر التدريبات للحصول على راحة وتدريبات علاجية.

وأكدت الصحيفة أن مصادر داخل المنتخب السعودي قللت من قوة الإصابة، مشيرة إلى جاهزية الدوسري لاستكمال المعسكر بشكل طبيعي.

وشارك لاعبو الأهلي المنضمون للمعسكر أخيراً في التدريبات، وهم حارس المرمى عبد الرحمن الصانبي وزياد الجهني وصالح أبو الشامات وفراس البريكان ومحمد بكر وعلي مجرشي.

وكان الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، قد استبعد أيمن يحيى لاعب النصر للإصابة وقرر استدعاء صالح أبو الشامات.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي مواجهتين وديتين ضد مقدونيا الشمالية يوم الخميس المقبل، ثم يلعب ضد التشيك يوم الاثنين المقبل.