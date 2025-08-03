على طريقة نجوم المغرب.. لاعب الزمالك يحتفل بالجائزة مع أسرته (صور)

لفت حسام عبد المجيد، نجم نادي الزمالك، الأنظار إليه خلال حضوره حفل جوائز "دير جيست" السنوي، حيث حصد جائزة أفضل مدافع عن الموسم الماضي في الدوري المصري.

وجاء حضور حسام عبد المجيد على السجادة الحمراء للحفل السنوي للمجلة المصرية الشهيرة، على غرار نجوم المغرب، حيث حرص على اصطحاب عائلته؛ إذ تواجدت زوجته ووالدته وشقيقته بجانبه، كما يفعل دائما أشرف حكيمي، نجم المغرب وباريس سان جيرمان، بتواجد والدته بجانبه دائما في جميع الاحتفالات.

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واحتفل حسام عبد المجيد، يوم الخميس الماضي، بعقد قرانه في أجواء عائلية شهدت حضور عدد من أصدقائه المقربين وزملائه في الفريق، وعلى رأسهم أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق.

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يذكر أن إدارة نادي الزمالك قررت تعديل عقد حسام عبد المجيد ليصبح من لاعبي الفئة الأولى داخل الفريق، تقديرا لمستواه المميز ومكانته كإحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

وسيعقد جون إدوارد، المدير الرياضي لنادى الزمالك، جلسة مع حسام عبد المجيد وستكون بعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل حسم ملف تعديل وتمديد عقد اللاعب، بعدما أغلق ملف الاحتراف الخارجي بسبب ضعف العروض المالية المقدمة للنادي.

ويمتد عقد حسام عبد المجيد الحالي حتى نهاية موسم 2027، ويتقاضى خلاله مليونا ونصف المليون جنيه سنويا؛ وهو ما تراه الإدارة لا يعكس القيمة الفنية التي أصبح عليها اللاعب، بعد تطوره الملحوظ منذ تصعيده للفريق الأول.