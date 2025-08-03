مقتل 30 فلسطينياً في غزة إثر استهدافات إسرائيلية

logo
رياضة

على طريقة نجوم المغرب.. لاعب الزمالك يحتفل بالجائزة مع أسرته (صور)

على طريقة نجوم المغرب.. لاعب الزمالك يحتفل بالجائزة مع أسرته (صور)
حسام عبد المجيد في حفل دير جيستالمصدر: منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
03 أغسطس 2025، 8:58 ص

لفت حسام عبد المجيد، نجم نادي الزمالك، الأنظار إليه خلال حضوره حفل جوائز "دير جيست" السنوي، حيث حصد جائزة أفضل مدافع عن الموسم الماضي في الدوري المصري.

وجاء حضور حسام عبد المجيد على السجادة الحمراء للحفل السنوي للمجلة المصرية الشهيرة، على غرار نجوم المغرب، حيث حرص على اصطحاب عائلته؛ إذ تواجدت زوجته ووالدته وشقيقته بجانبه، كما يفعل دائما أشرف حكيمي، نجم المغرب وباريس سان جيرمان، بتواجد والدته بجانبه دائما في جميع الاحتفالات.

أخبار ذات علاقة

مدرب الزمالك يصدم أحمد فتوح

مدرب الزمالك يصدم أحمد فتوح

 

أخبار ذات علاقة

4 أشياء ترعب بيراميدز من الزمالك

4 أشياء ترعب بيراميدز من الزمالك

 

واحتفل حسام عبد المجيد، يوم الخميس الماضي، بعقد قرانه في أجواء عائلية شهدت حضور عدد من أصدقائه المقربين وزملائه في الفريق، وعلى رأسهم أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق.

أخبار ذات علاقة

صفقة ستسعد الجماهير.. مسؤول بالزمالك يفاجئ خالد الغندور (فيديو)

صفقة ستسعد الجماهير.. مسؤول بالزمالك يفاجئ خالد الغندور (فيديو)

 

يذكر أن إدارة نادي الزمالك قررت تعديل عقد حسام عبد المجيد ليصبح من لاعبي الفئة الأولى داخل الفريق، تقديرا لمستواه المميز ومكانته كإحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

وسيعقد جون إدوارد، المدير الرياضي لنادى الزمالك، جلسة مع حسام عبد المجيد وستكون بعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل حسم ملف تعديل وتمديد عقد اللاعب، بعدما أغلق ملف الاحتراف الخارجي بسبب ضعف العروض المالية المقدمة للنادي.

7aef13f1-6a75-43d7-96be-c44be5aaa47a
66a2ae04-729f-471f-9d73-df1a5f61d7a5
fbba3f05-9c82-402e-8e70-b70d9f8d83d5

ويمتد عقد حسام عبد المجيد الحالي حتى نهاية موسم 2027، ويتقاضى خلاله مليونا ونصف المليون جنيه سنويا؛ وهو ما تراه الإدارة لا يعكس القيمة الفنية التي أصبح عليها اللاعب، بعد تطوره الملحوظ منذ تصعيده للفريق الأول.

 

c124f4bf-1f30-4b0a-9fd9-116b1c68a7ba
89d449c1-e0ea-4cb5-9c7c-d7c38dc9b6f4

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC