تصرف رائع من رونالدو تجاه نيمار خلال نزال فيوري وأوسيك (فيديو)
خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي الأضواء بحضوره النزال التاريخي الذي يجمع بين البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أوليكساندو أوسيك على ملعب (المملكة آرينا) بالعاصمة السعودية الرياض.
وحرص رونالدو على حضور النزال بعد ساعات من تعادل النصر مع الهلال بنتيجة 1-1 في دوري روشن السعودي.
ودخل رونالدو في حديث مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي على هامش حضورهما النزال.
وبادر نجم النصر بتصرف رائع بالسؤال عن نيمار وآخر تطورات إصابته وموعد عودته للمستطيل الأخضر مرة أخرى.
ودخل الثنائي في حديث مميز عن النزال كما اطمأن رونالدو على الحالة الصحية للنجم البرازيلي.
وتعرض نيمار لإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف خلال مشاركته مع منتخب البرازيل ضد أوروغواي في شهر أكتوبر المقبل.
وانضم نيمار إلى الهلال مطلع الموسم الحالي قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي.
وتستضيف المملكة العربية السعودية أول نزال لتوحيد الأحزمة العالمية في الوزن الثقيل للملاكمة منذ 25 عامًا كاملة حين توج بهذا اللقب البريطاني لينوكس لويس عام 1999.
وسبق أن نجح الثنائي محمد علي كلاي ومايك تايسون في تحقيق هذا اللقب كأبطال للعالم في الوزن الثقيل من قبل.
وسيسجل الفائز من نزال "حلبة النار" بين تايسون فيوري، وأولكسندر أوسيك كبطل أوحد في عالم الملاكمة للوزن الثقيل بـ4 أحزمة عالمية، كما سيحافظ على سجله خالياً من الهزائم.