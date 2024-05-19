تصرف رائع من رونالدو تجاه نيمار خلال نزال فيوري وأوسيك (فيديو)

وتستضيف المملكة العربية السعودية أول نزال لتوحيد الأحزمة العالمية في الوزن الثقيل للملاكمة منذ 25 عامًا كاملة حين توج بهذا اللقب البريطاني لينوكس لويس عام 1999.

وسبق أن نجح الثنائي محمد علي كلاي ومايك تايسون في تحقيق هذا اللقب كأبطال للعالم في الوزن الثقيل من قبل.

وسيسجل الفائز من نزال "حلبة النار" بين تايسون فيوري، وأولكسندر أوسيك كبطل أوحد في عالم الملاكمة للوزن الثقيل بـ4 أحزمة عالمية، كما سيحافظ على سجله خالياً من الهزائم.