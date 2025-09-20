سر غضب حسام عوار بعد مباراة الاتحاد والنجمة في الدوري السعودي

علق رياض المزهر، المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، على الأنباء التي ترددت عقب مباراة الفريق ضد النجمة في الدوري السعودي حول غضب اللاعب حسام عوار؛ لعدم حصوله على جائزة رجل المباراة.

وفاز الاتحاد، مساء السبت، على مضيفه النجمة بهدف دون رد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

ورصدت عدسات المصورين خلال أحدث اللقاء، حسام عوار، لاعب وسط الاتحاد، غاضبًا بعد مباراة النجمة، لعدم حصوله على جائزة أفضل رجل في المباراة، والتي حصل عليها الهندوراسي ديبي فلوريس، لاعب النجمة.

وقال رياض المزهر في تصريحات إعلامية: "حسام عوار لاعب كبير، ربما غضب عوار لأنه كان يرى أن هناك بعض زملائه بالفريق من يستحق هذه الجائزة، وربما ردة فعله فُسرت بهذا الشكل ولكن غير صحيح".

ويحتل حاليا الاتحاد المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع النصر المتصدر، مع فارق الأهداف.

وتسلم حسام عوار قبل بداية مباراة النجمة جائزة أفضل هدف في الجولة الثانية بالدوري السعودي.