نصير مزراوي "مُحبط" من وضعه في بايرن ميونخ

وخرج مزراوي عن صمته وأبدى استياءه الشديد من تجميده مع فريق المدرب توماس توخيل وعدم اللعب بشكل منتظم.

وقال مزراوي في تصريحات نقلها فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "أنا محبط من الوضعية الحالية، قبل كأس العالم كنت في التشكيلة الأساسية والآن أنا جاهز بدنيًا ولا أحظى بأي وقت للعب".

وأضاف: "أنا لست حتى الخيار الثاني أو الثالث، من السابق لأوانه الحديث عن وجهة نظري هنا، لكن هذا ليس جيدًا".