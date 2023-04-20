نصير مزراوي "مُحبط" من وضعه في بايرن ميونخ
أبدى الدولي المغربي، نصير مزراوي غضبه الشديد، من وضعه الحالي في صفوف بايرن ميونيخ الألماني، وخروجه من قائمة فريقه وعدم اللعب خلال الفترة الأخيرة.
وخرج مزراوي عن صمته وأبدى استياءه الشديد من تجميده مع فريق المدرب توماس توخيل وعدم اللعب بشكل منتظم.
وقال مزراوي في تصريحات نقلها فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "أنا محبط من الوضعية الحالية، قبل كأس العالم كنت في التشكيلة الأساسية والآن أنا جاهز بدنيًا ولا أحظى بأي وقت للعب".
وأضاف: "أنا لست حتى الخيار الثاني أو الثالث، من السابق لأوانه الحديث عن وجهة نظري هنا، لكن هذا ليس جيدًا".
وبات مزراوي بعيدًا عن المشاركة في مباريات بايرن ميونخ منذ إصابته مع منتخب المغرب في كأس العالم.
وودع بايرن ميونخ منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، بالخسارة في مجموع مباراتي الدور ربع النهائي 1-4، حيث تعادل مساء الأربعاء على ملعبه 1-1، بعد أيام من خسارته بمباراة الذهاب 0-3.
يذكر أن نصير مزراوي يرتبط بعقد مع بايرن ميونخ يمتد لثلاث سنوات قادمة حتى موسم 2026.