روبيو يحذر من "عقوبات جديدة محتملة" على روسيا إذا لم يتم التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا
logo
رياضة

مفاجأة مدوية.. هل ترفض والدة كريستيانو رونالدو خطوبته من جورجينا؟

مفاجأة مدوية.. هل ترفض والدة كريستيانو رونالدو خطوبته من جورجينا؟
كريستيانو رونالدو وسط عائلتهالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
17 أغسطس 2025، 4:31 م

إرم نيوز– نور الدين ميفراني

أعلنت جورجينا رودريغيز يوم الاثنين الماضي خطوبتها من صديقها البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي وتلقت ملايين التهاني من المتابعين عبر العالم.

ولكن عدم تعليق أي  فرد من عائلة النجم البرتغالي سواء  والدته، دولوريس أفيرو، وشقيقتاه، إلما وكاتيا مع خبر الخطوبة أثار الانتباه خاصة في ظل نشاط أفراد عائلة رونالدو مع مواقع التواصل الاجتماعي.

أخبار ذات علاقة

20 مليون دولار.. اقتراح هدية خرافية من جورجينا لكريستيانو رونالدو (صورة)

20 مليون دولار.. اقتراح هدية خرافية من جورجينا لكريستيانو رونالدو (صورة)

 ويرتبط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بوالدته وعائلته المقربة ويعتبرهم سنده الأكبر في مشواره نحو النجاح ودائماً ما كانوا حاضرين بقوة بجانبه في كل المحطات ، كما قامت شقيقتاه إلما وكاتيا مراراً بالدفاع عنه ومهاجمة منتقديه.

أخبار ذات علاقة

جورجينا كان يجب أن ترفضه.. نجمة شهيرة تصدم كريستيانو رونالدو

جورجينا كان يجب أن ترفضه.. نجمة شهيرة تصدم كريستيانو رونالدو

 واكتفت كاتيا بوضع إعجاب على منشور الخطوبة بينما كانت أليسا أفيرو الابنة الوحيدة لإلما هي التي عبرت عن فرحها وكتبت :"زفاف القرن".

موقف والدة رونالدو يثير الجدل

لم تُعلّق دولوريس أفيرو، والدة النجم البرتغالي، على خطوبة ابنها. وهو ما يطرح عدة علامات استفهام.

وتحدثت تقارير إعلامية عن بعض الخلافات بينها وبين جورجينا رودريغيز سابقاً، لكن يبدو أنه تم حلها لكون العلاقة استمرت 8 سنوات وأثمرت عن طفلتين.

أخبار ذات علاقة

بعد "ناقة" رونالدو.. جورجينا تتلقى "ريحة عروس" سودانية (فيديو)

بعد "ناقة" رونالدو.. جورجينا تتلقى "ريحة عروس" سودانية (فيديو)

 وعندما بدأت جورجينا  بمواعدة كريستيانو رونالدو، نأت دولوريس بنفسها عنه، ومنذ ذلك الحين، انتشرت شائعات حول علاقة متوترة بين الوالدة وصديقة الابن.

وفي المرة الأولى التي طُرح فيها موضوع الزواج، ورد أن والدة نجم كرة القدم انتقدتها بشدة قائلةً: "كل ما تريده جورجينا هو استغلال أموال ابني".

@eremsports

خاتم خطوبة وموافقة.. جورجينا تعلن ارتباطها رسميا برونالدو بعد تسع سنوات #sportsontiktok

♬ original sound - إرم سبورت - Erem Sports

وسبق لوالدة النجم البرتغالي أن كانت أحد أسباب عدم زواجه من الروسية إيرينا شايك رغم 5 سنوات من العلاقة، لكن الحال حالياً مختلف، فهل ترفض زواج ابنها مجدداً؟

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC