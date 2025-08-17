مفاجأة مدوية.. هل ترفض والدة كريستيانو رونالدو خطوبته من جورجينا؟

إرم نيوز– نور الدين ميفراني

أعلنت جورجينا رودريغيز يوم الاثنين الماضي خطوبتها من صديقها البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي وتلقت ملايين التهاني من المتابعين عبر العالم.

ولكن عدم تعليق أي فرد من عائلة النجم البرتغالي سواء والدته، دولوريس أفيرو، وشقيقتاه، إلما وكاتيا مع خبر الخطوبة أثار الانتباه خاصة في ظل نشاط أفراد عائلة رونالدو مع مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرتبط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بوالدته وعائلته المقربة ويعتبرهم سنده الأكبر في مشواره نحو النجاح ودائماً ما كانوا حاضرين بقوة بجانبه في كل المحطات ، كما قامت شقيقتاه إلما وكاتيا مراراً بالدفاع عنه ومهاجمة منتقديه.

واكتفت كاتيا بوضع إعجاب على منشور الخطوبة بينما كانت أليسا أفيرو الابنة الوحيدة لإلما هي التي عبرت عن فرحها وكتبت :"زفاف القرن".

موقف والدة رونالدو يثير الجدل

لم تُعلّق دولوريس أفيرو، والدة النجم البرتغالي، على خطوبة ابنها. وهو ما يطرح عدة علامات استفهام.

وتحدثت تقارير إعلامية عن بعض الخلافات بينها وبين جورجينا رودريغيز سابقاً، لكن يبدو أنه تم حلها لكون العلاقة استمرت 8 سنوات وأثمرت عن طفلتين.

وعندما بدأت جورجينا بمواعدة كريستيانو رونالدو، نأت دولوريس بنفسها عنه، ومنذ ذلك الحين، انتشرت شائعات حول علاقة متوترة بين الوالدة وصديقة الابن.

وفي المرة الأولى التي طُرح فيها موضوع الزواج، ورد أن والدة نجم كرة القدم انتقدتها بشدة قائلةً: "كل ما تريده جورجينا هو استغلال أموال ابني".

وسبق لوالدة النجم البرتغالي أن كانت أحد أسباب عدم زواجه من الروسية إيرينا شايك رغم 5 سنوات من العلاقة، لكن الحال حالياً مختلف، فهل ترفض زواج ابنها مجدداً؟