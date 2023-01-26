مباراة الهلال والفيحاء.. مشادة بين علي البليهي وفلاديمير ستويكوفيتش (فيديو)
دخل فلاديمير ستويكوفيتش حارس الفيحاء في مشادة مع علي البليهي مدافع الهلال بعد مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس السوبر السعودي اليوم الخميس.
وأظهر مقطع فيديو دخول ستويكوفيتش حارس الفيحاء في مشادة مع علي البليهي خلال توجه لاعبي الفريقين إلى غرف تبديل الملابس، قبل أن يتدخل سعود كريري، وعدد من أعضاء الجهاز الفني للهلال.
وبعد ذلك ذهب علي البليهي إلى غرف تبديل الملابس في حين توجه ستويكوفيتش لتحية جماهير الفيحاء.
إلى النهائي
وتأهل الفيحاء إلى المباراة النهائية لكأس السوبر السعودي بعد فوزه الثمين بنتيجة 1/0 على الهلال.
وسجل البرازيلي باولينهو الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 21 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة وعمل رائع من فيكتور رويز.
وسيلعب الفيحاء في المباراة النهائية مع المتأهل من مباراة النصر والاتحاد التي تقام في وقت لاحق اليوم الخميس.
ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.
والهلال أكثر ناد تتويجا بلقب كأس السوبر السعودي برصيد 3 ألقاب آخرها لقب النسخة الأخيرة مقابل لقبين للنصر ولقب لكل من الأهلي والشباب والفتح.
وهذه المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيها بطولة كأس السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق.