مباراة الهلال والفيحاء.. مشادة بين علي البليهي وفلاديمير ستويكوفيتش (فيديو)

وسيلعب الفيحاء في المباراة النهائية مع المتأهل من مباراة النصر والاتحاد التي تقام في وقت لاحق اليوم الخميس.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

والهلال أكثر ناد تتويجا بلقب كأس السوبر السعودي برصيد 3 ألقاب آخرها لقب النسخة الأخيرة مقابل لقبين للنصر ولقب لكل من الأهلي والشباب والفتح.

وهذه المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيها بطولة كأس السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق.