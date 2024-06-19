حسم أمره.. لاكازيت يردُّ على عروض الأندية السعودية

نادي الشباب السعودي قد فتح خطًا للمفاوضات مع الفرنسي ألكسندر لاكازيت مهاجم فريق أوليمبك ليون الفرنسي، فضلاً عن قيام نادي القادسية، بتقديم عرض رسمي للحصول على خدمات المهاجم.

ولكن نشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تقريرًا قالت فيه إن لاكازيت أغلق الباب تمامًا أمام العروض السعودية.

وأضافت: "لاكازيت تلقى عرضًا بمبلغ خرافي للعب في السعودية، ولكنه قرر البقاء لمدة عام آخر في ناديه".

وبرر لاكازيت رغبته في البقاء مع ليون وعدم الرحيل إلى السعودية، لرغبته بالمنافسة في كأس أوروبا "يوروبا ليغ".