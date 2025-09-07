الجماهير تطلق صفارات استهجان ضد ترامب بنهائي أمريكا المفتوحة بين ألكاراز وسينر

واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفا صعبا حين تلقى مزيجا من الهتافات وصيحات الاستهجان خلال حضوره نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، اليوم الأحد، مع خلو أغلب مقاعد الاستاد وتأجيل انطلاق المباراة بسبب تشديد إجراءات الأمن.

وأظهر البث التلفزيوني لشبكة (إيه. بي. سي) ترامب يلوح للجمهور الذي كان لا يزال قليلا، في حين قالت مصادر على منصات التواصل وفي وسائل الإعلام إن صيحات استهجان أطلقتها الجماهير تجاه ترامب بينما كان يجلس ضمن قائمة الشخصيات المرموقة في المقصورة الشرفية.

وقالت وسائل إعلام محلية على مدار اليومين الماضيين إن الاتحاد الأمريكي للتنس طلب من هيئات البث حجب أي رد فعل على وجود ترامب في نهائي فردي الرجال اليوم الأحد بين الإيطالي يانيك سينر والإسباني كارلوس ألكاراز.

وأعلن منظمو البطولة تأخير انطلاق المباراة لمدة 30 دقيقة بسبب عمليات التفتيش الأمنية وذلك قبل نصف ساعة من موعد بدايتها.

وقال المنظمون في بيان: "نتيجة للتدابير الأمنية، ولضمان حصول المشجعين على وقت إضافي للوصول إلى مقاعدهم، أجلنا موعد بدء مباراة اليوم".

ويعد ترامب من مشجعي الرياضة ويعبّر بانتظام عن رأيه فيها بالطريقة نفسها التي سعى بها للتأثير على المؤسسات في المجتمع الأمريكي أو تخويفها، كما أنه حضر نهائي كأس العالم للأندية 2025 في يوليو الماضي بين تشيلسي وسان جيرمان.

وخلال الصيف، ضغط ترامب على فريق واشنطن كوماندرز لكرة القدم الأمريكية للعودة إلى اسمه السابق "الهنود الحمر"، وهو لقب قال منتقدون إنه كان تصويرا عنصريا للأمريكيين الأصليين.

كما ينتظر أن يكون ترامب حاضرا يوم 5 ديسمبر المقبل خلال قرعة كأس العالم المقبلة 2026 التي تحتضنها بلاده

وأمام ملعب آرثر آش، أكبر ملعب للرياضة في العالم من حيث الطاقة الاستيعابية، قام أفراد الخدمة السرية وضباط أمن اتحاديون بفحص الحقائب وإرشاد الحضور عبر أجهزة الكشف عن المعادن قبل المباراة النهائية.

وحضر ترامب عددا من الأحداث الرياضية رئيسا منذ توليه منصبه في يناير، بينها مباراة السوبر بول في فبراير، عندما تلقى الهتافات وصيحات الاستهجان من الجماهير.