الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة العين ضد الوصل في دوري أدنوك

تنطلق، اليوم السبت، منافسات الجولة الـ12 من دوري أدنوك للمحترفين بإقامة 3 مواجهات قوية، الأولى تجمع بين النصر وضيفه البطائح، كما يلعب في نفس التوقيت فريق الجزيرة مع ضيفه الظفرة.

وتختتم مواجهات اليوم الأول للجولة الثانية باللقاء الذي يجمع بين العين وضيفه الوصل.

وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة العين والوصل في دوري أدنوك للمحترفين، فإلى السطور القادمة: