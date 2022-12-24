الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة العين ضد الوصل في دوري أدنوك
تنطلق، اليوم السبت، منافسات الجولة الـ12 من دوري أدنوك للمحترفين بإقامة 3 مواجهات قوية، الأولى تجمع بين النصر وضيفه البطائح، كما يلعب في نفس التوقيت فريق الجزيرة مع ضيفه الظفرة.
وتختتم مواجهات اليوم الأول للجولة الثانية باللقاء الذي يجمع بين العين وضيفه الوصل.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة العين والوصل في دوري أدنوك للمحترفين، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (هزاع بن زايد) الساعة 19:30 بتوقيت الإمارات.
وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 وقناة دبي الرياضية 1 وقناة الشارقة الرياضية.
ترتيب الفريقين
يحتل العين حامل اللقب المركز السابع برصيد 18 نقطة، وحقق 5 انتصارات و3 تعادلات وتلقى 3 خسائر.
وسجل العين 26 هدفا وتلقى 14 هدفا، ويقود الفريق المدير الفني الأوكراني سيرجي ريبيروف.
ويحتل الوصل المركز الرابع برصيد 21 نقطة، وحقق الوصل 6 انتصارات و3 تعادلات وتلقى خسارتين.
وسجل الوصل 20 هدفا وتلقى 13 هدفا، ويقود الفريق المدير الفني الأرجنتيني خوان بيتزي.
وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم 5 أبريل الماضي بفوز العين على حساب الوصل بنتيجة 3/2.
وحقق الوصل آخر فوز على حساب العين في الدوري يوم 15 أبريل 2017 بنتيجة 4/3.
أسلحة العين
يسعى العين حامل اللقب لتصحيح المسار وتحقيق الفوز على الوصل من أجل تحسين ترتيبه في جدول دوري أدنوك.
وقال سيرجي ريبيروف، المدير الفني لفريق العين، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه يسعى لتحقيق الفوز وحسم النقاط الثلاث معترفا بأن فريقه لديه بعض المشاكل الدفاعية التي أثرت على نتائجه.
وأوضح أن فريقه سجل 26 هدفا وهو معدل جيد على المستوى الهجومي ولكن دفاعيا تلقى 14 هدفا وهو معدل غير مقبول ويسعى لتحسينه.
ويغيب عن صفوف العين لاعبه كايو، ويعتمد العين على تشكيلة تضم حارس المرمى خالد عيسى، وأمامه الرباعي بندر الأحبابي وكوامي كويدو ورافائيل أنطونيو وإيريك جورجينتيس في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط أحمد برمان والمهدي مبارك ويمينا أندريه يارمولينكو ويسارا سفيان رحيمي، مع ثنائي الهجوم لابا كودجو وخلفه خالد البلوشي.
أوراق الوصل
يتطلع الوصل أيضاً لتحقيق الفوز وكسر عقدة النتائج السلبية أمام العين في بطولة الدوري لدرجة أن الفريق لم يفز منذ أكثر من 5 سنوات على حساب العين بالدوري.
وأكد خوان بيتزي، المدير الفني لفريق الوصل، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، أن فريقه سيخوض مواجهة ضد منافس قوي في عقر داره ولكنه سيلعب لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث.
وأوضح أن فريقه يسعى لمصالحة جماهيره بعد الخسارة الأخيرة في لقاء الديربي ضد شباب الأهلي دبي على ملعبه بنتيجة 1/2.
ويعتمد الوصل على تشكيلة تضم حارس المرمى خالد السناني، وأمامه الرباعي يوسف المهيري وسفيان بوفتيني وفارس خليل وسالم العزيزي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط علي سالمين وبجواره جيرونيمو بوبليتي وعلي صالح وغابريال دي سوزا، مع ثنائي الهجوم فابيو ليما وجلبرتو أوليفيرا.
وقال أحمد عبدالحليم، مدرب الوحدة الأسبق، لشبكة "إرم نيوز" إن المباراة يحسمها الفريق الأكثر تنظيما داخل الملعب والأكثر قدرة على مواجهة هجوم المنافس.
وأشار إلى أن الوصل لديه عناصر تملك الخبرات مثل ليما ودي سوزا بينما يملك العين أيضا عدة لاعبين يملكون القدرات الهجومية المميزة مثل لابا ورحيمي.