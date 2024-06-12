بنزيما يأمر الاتحاد السعودي بضم نجم برشلونة

يبدو أن كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، بدأ بوضع أهداف الفريق الموسم المقبل من أجل العمل على راحته واستمراره، في ظل ما تردد عن إمكانية رحيله في الميركاتو الصيفي.

كانت تقارير سابقة ذكرت أن بنزيما طالب إدارة الاتحاد بضرورة تدعيم الفريق بصفقات قوية من أجل الاستمرار مع "العميد"، في ظل موسم متواضع قدمه مع الفريق الأول.

ووفقاً لما ذكره موقع "Don Balon" الإسباني فإن كريم بنزيما طلب من إدارة النادي السعودي ضرورة التعاقد مع مواطنه الفرنس غول كوندي، لتدعيم صفوف الفريق.

وبحسب مصادر مقربة من النادي السعودي، فإن الاتحاد مستعد لدفع مبلغ كبير دون الكشف عن قيمته، مقابل الحصول على خدمات كوندي.

واوضحت الصحيفة، أن مغادرة كوندي من برشلونة ليس بالأمر السهل، فرغم انفتاح رئيس برشلونة، خوان لابورتا، للاستماع إلى العروض، فإنه في الوقت ذاته بالنسبة للمدرب هانز فليك لاعب أساسي بالفريق.