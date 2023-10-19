المدعي العام الإيطالي يطالب بإيقاف تونالي سنتين ونصف
كشفت صحيفة "كاليتشو ميركاتو" الإيطالية أن عقوبة تونالي نجم نيوكاسل الحالي وميلان السابق في تورطه بقضية مراهنات قد تصل إلى سنتين ونصف.
وتورط كلّ من ساندرو تونالي ونيوكو زانيولو لاعب أستون فيلا ونيكولو فاغيولي لاعب يوفنتوس بممارسة المراهنات في مباريات كرة القدم.
وكشفت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية في وقت سابق أن لاعب الوسط اعترف بإدمانه للمراهنات والمقامرة وبأنه ارتكب خطأ.
وقالت الصحيفة الإيطالية في تقرير لها "إن عقوبة تونالي قد تكون لمدة سنتين ونصف، أي أنه سيغيب الموسم القادم والذي يليه".
وعن سبب تلك العقوبة الضخمة قالت الصحيفة: "الاقتراح المقدم من المدعي العام هو إيقافه 16 شهرا كعقوبة رياضية، بالإضافة إلى إيقافه 16 شهرا أخرى كعقوبة علاجية وهو ما يجعله معاقبًا بالإيقاف لمدة 32 شهرا".
يذكر أن أقصى عقوبة في اللوائح تكون الإيقاف لمدة ثلاثة أعوام وغرامة كبيرة بسبب المراهنات.
ولكن قد يتم تخفيضها في حال اعتراف اللاعب بما قام به، وهو ما حدث مع فاغيولي لاعب يوفنتوس، الذي صدر بحقه عقوبة للإيقاف لمدة 7 أشهر.
وفي حال تطبيق العقوبات فستطبق في جميع البطولات التابعة لفيفا والاتحاد الأوروبي.