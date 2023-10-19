المدعي العام الإيطالي يطالب بإيقاف تونالي سنتين ونصف

وتورط كلّ من ساندرو تونالي ونيوكو زانيولو لاعب أستون فيلا ونيكولو فاغيولي لاعب يوفنتوس بممارسة المراهنات في مباريات كرة القدم.

وكشفت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية في وقت سابق أن لاعب الوسط اعترف بإدمانه للمراهنات والمقامرة وبأنه ارتكب خطأ.

وقالت الصحيفة الإيطالية في تقرير لها "إن عقوبة تونالي قد تكون لمدة سنتين ونصف، أي أنه سيغيب الموسم القادم والذي يليه".

وعن سبب تلك العقوبة الضخمة قالت الصحيفة: "الاقتراح المقدم من المدعي العام هو إيقافه 16 شهرا كعقوبة رياضية، بالإضافة إلى إيقافه 16 شهرا أخرى كعقوبة علاجية وهو ما يجعله معاقبًا بالإيقاف لمدة 32 شهرا".