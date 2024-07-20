كشفت تقارير صحفية عن الموعد الذي وضعه مسؤولو النادي الأهلي المصري لحسم مصير الثنائي محمد الشناوي حارس الفريق، ومحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق، من الرحيل في الميركاتو الحالي.

ويرغب محمد الشناوي في الرحيل عن الأهلي خلال الصيف الحالي، خاصة بعد تألق مصطفى شوبير في مركز حراسة مرمى الفريق ومطالبة البعض للاعب أن يكون هو الحارس الأساس، وهو ما يرفضه الشناوي.

ووفقا لما ذكرته قناة "أون تايم سبورتس" في تقرير لها، فإن "الشناوي لديه عروض أحدها من الدوري السعودي، وهذه العروض هي بينه وبين محمود الخطيب، رئيس النادي، وموقف اللاعب سيحسم بعد مباراتي بيراميدز والمصري، أي يوم السبت المقبل، وستتم الموافقة على العرض أو تمديد عقده".

وأضاف التقرير: "إدارة الأهلي متمسكة باستمرار الشناوي، ولكن اللاعب يرغب في الرحيل".

وأشار التقرير إلى أن "محمد مجدي (أفشة)، لاعب الفريق، لديه أيضا عرض من أحد الدوريات الخليجية، ولكن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، رافض بشكل نهائي رحيل اللاعب".

وعن محمود عبد المنعم "كهربا"، أشار التقرير إلى أن حسم مصير اللاعب سيكون بعد مباراة المصري البورسعيدي، يوم الجمعة المقبل، خاصة أن تركيز النادي منصب على المباراتين المقبلتين من أجل السعي لحسم لقب الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة بيراميدز المقرر إقامتها، مساء الاثنين المقبل، على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق الأحمر وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة جمعها من 25 مباراة، وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز "المتصدر" برصيد 68 نقطة جمعها من 28 لقاء.