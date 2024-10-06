عمر مرموش يقود آينتراخت فرانكفورت لتعادل قاتل أمام بايرن ميونخ

قاد المهاجم المصري عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت، لتعادل مثير أمام بايرن ميونخ بنتيجة 3-3، خلال مباراة الفريقين بالجولة السادسة بالدوري الألماني لكرة القدم.

تقدم بايرن بهدف سجله المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي بعد مرور ربع ساعة من بداية اللقاء، لكن نجح عمر مرموش في خطف التعادل لفرانكفورت في الدقيقة 22.

وساهم مرموش في صناعة الهدف الثاني لفرانكفورت، بعد أن مرر كرة إلى زميله الفرنسي هوغو إيكيتيكي ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 35.

ونجح بايرن ميونخ في إدراك التعادل قبل الاستراحة بهدف سجله المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 53 سجل مايكل أوليسي الهدف الثالث لبايرن ميونخ.

لكن مرموش عاد للتألق مجددا بهدف ثان في الدقيقة 90+4، ليمنح فريقه التعادل بتوقيت قاتل.

وتعثر بايرن ميونخ بتعادل ثان على التوالي بعد أربعة انتصارات متتالية في بداية المشوار، ليبقى رصيده 14 نقطة في الصدارة متفوقا بفارق الأهداف على لايبزيغ صاحب المركز الثاني.

أما آينتراخت فرانكفورت فقد انفرد بالمركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة بعد أربعة انتصارات وتعادل واحد مقابل خسارة واحدة.