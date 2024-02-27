تين هاغ: مانشستر يونايتد لن يغير نهجه رغم الهزيمة من فولهام
قال إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد إنه لا يخطط لتغيير نهجه المعتاد حين يحل ضيفا على نوتنغهام فورست في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غدا الأربعاء رغم الصدمة الأخيرة التي تلقاها الفريق بالخسارة على ملعبه من فولهام.
وفاز فولهام على ملعب أولد ترافورد للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين من الزمان حين انتصر 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي، وهي الهزيمة التي جعلت مانشستر يونايتد في المركز السادس متخلفا بفارق ثماني نقاط عن أستون فيلا رابع الترتيب.
ويحل يونايتد، الذي عانى من خسارة 2-1 أمام غريمه مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي العام الماضي، ضيفا على ملعب سيتي جراوند معقل نوتنجهام فورست مساء الأربعاء.
وقال تين هاغ للصحفيين اليوم الثلاثاء: "لم نخسر في يناير وخسرنا مباراة واحدة في فبراير. كان أداء ضعيفا وهزيمة ونحن نعي ذلك. نريد مواصلة مشوارنا في كل بطولة. علينا الفوز غدا. إنها (الهزيمة) لن تغير نهجنا الذي نتبعه في كل مباراة".
وأضاف: "أنظر إلى اليوم، نحن نعمل على تطوير الفريق ومحاولة الفوز في كل مباراة. نتطلع إلى الأمام وإلى المدى الطويل".
وطالب المدرب الهولندي بالصبر على اللاعبين الشباب أمثال كوبي ماينو وأليخاندرو جارناتشو وأوماري فورسون.
وقال تين هاغ: "إنهم يحتاجون إلى وقت لكنهم يحتاجون أيضا إلى معرفة أنه في المستويات المرتفعة من المنافسة، لا تحصل على الكثير من الوقت.. إنها معضلة. سأمنحهم بعض الوقت لأنني مؤمن بهؤلاء اللاعبين".