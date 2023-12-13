دوري أبطال أوروبا: آرسنال يتعادل مع أيندهوفن.. ولانس يتأهل للدوري الأوروبي
فرض آرسنال التعادل 1-1 خارج ملعبه على أيندهوفن متصدر الدوري الهولندي في دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، ليختتم الفريقان مشوارهما في المجموعة الثانية بعد أن ضمنا بالفعل مكانا في دور الـ16.
وضع إيدي نكيتياه آرسنال في المقدمة قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول، لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل بعد خمس دقائق من الشوط الثاني عن طريق يوربي فيرتسن الذي سدد أيضا في القائم في الشوط الأول.
ورفع آرسنال، الذي حسم بالفعل المركز الأول في المجموعة، رصيده إلى 13 نقطة من ست مباريات مقابل تسع نقاط لأيندهوفن، بينما سيلعب لانس صاحب المركز الثالث في الدوري الأوروبي.
وسجل نكيتياه هدفه الأول بدوري أبطال أوروبا بعد تمريرة من ريس نيلسون الذي انطلق من الجهة اليمنى وتبادل التمريرات مع سيدريك، ليخترق دفاعات صاحب الضيافة.
لانس يهزم إشبيلية
وفي مباراة أخرى، سجل أنجيلو فولجيني هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقود لانس للفوز 2-1 على ضيفه إشبيلية، ليحسم المركز الثالث في المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا والمشاركة في الدوري الأوروبي.
وأنهى إشبيلية، الذي فاز الموسم الماضي بالدوري الأوروبي للمرة السابعة، دور المجموعات في المركز الأخير بنقطتين، بينما أنهى لانس، الذي كان بحاجة لنقطة واحدة ليحسم المركز الثالث، مشواره بثماني نقاط بفارق واحدة خلف أيندهوفن صاحب المركز الثاني، بينما تصدر آرسنال المجموعة برصيد 13 نقطة.
وتقدم لانس في الدقيقة 63 من ركلة جزاء سجلها برزيميسلاف فرانكوفسكي، لكن سيرجيو راموس لاعب إشبيلية أدرك التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 79.
وزاد إشبيلية الضغط في الدقائق الأخيرة، لكنه لم يتمكن من تسجيل الهدف الثاني قبل أن يحسم فولجيني الفوز لصالح لانس في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.