أول تعليق من أرني سلوت بعد غياب نجم ليفربول عن قائمة منتخب فرنسا

أدلى المدرب الهولندي لنادي ليفربول أرني سلوت بتصريحات تشيد بنجم الفريق، المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي بعد غيابه المفاجئ عن قائمة منتخب بلاده التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء الماضي لخوض مباراتين في فترة التوقف الدولي.

وفاجأ المدرب ديدييه ديشامب المهاجم الصاعد، الذي انتقل حديثا لليفربول قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني، عندما استبعده من قائمة اللاعبين الذين سيدخلون في معسكر إعدادي مغلق لخوض مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وبينما وجه ديشامب الدعوة لنجم موناكو ماغنيس أكليوش للمرة الأولى في مشواره الدولي، كان غياب إيكيتيكي الذي قدم بداية موسم لافتة جدا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي محبطا للاعب ولمحيطه حتى أن أرني سلوت أشاد بخصاله في تصريحات صحفية.

وبعد انضمامه هذا الصيف من فرانكفورت مقابل 95 مليون يورو، تألق هوغو إيكيتيكي (23 عامًا)، وشارك في 3 مباريات محرزا 3 أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم)بقميص ليفربول.

وسارع مدرب الريدز، آرني سلوت، إلى الإشادة بالمساهمة الهجومية للمهاجم الفرنسي، مسلطًا الضوء على جوانب التحسن في أدائه وهو ما اعتبره كثيرون محاولة من المدرب الهولندي لمساعدة لاعبه على تخطي الإحباط الذي حصل له بالغياب عن قائمة فرنسا الجديدة.

وأوضح المدرب الهولندي: "لقد كان لهوغو إيكيتيكي تأثير كبير على أسلوبنا الهجومي، ليس فقط من خلال التسجيل، ولكن أيضًا في بناء الهجمات".

وأضاف: "أتوقع منه أن يقدم أداءً أفضل بدون كرة، على الرغم من أنه يبذل جهدًا كبيرًا بالفعل، عليه أن يدرك أيضا أهمية التكيف مع وتيرة وكثافة النسق في الدوري الإنجليزي الممتاز، سيجني ثمار ذلك قريبا".

وفي غضون ذلك، لا يزال ليفربول يكثف مساعيه للتعاقد مع مهاجم نيوكاسل، ألكسندر إيزاك وتعزيز خطه الأمامي وفق ما أوردته مصادر إخبارية قريبة من الريدز وذلك بطلب من أرني سلوت.

وحقق ليفربول، الذي خسر كأس الدرع الخيرية أوائل أغسطس الجاري ضد كريستال بالاس، انتصارين متتاليين في أول مباراتين من الدوري الإنجليزي في بداية حملة الدفاع عن اللقب.