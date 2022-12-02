كريستيانو رونالدو يوضح لمن وجه إشارته بالصمت خلال مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية
فسّر كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، سر عصبيته وانفعاله، خلال تبديله أمام كوريا، في مباراة الفريقين بالجولة الأخير من دور المجموعات لكأس العالم 2022.
وظهرت صور للنجم البرتغالي وهو ينفعل على أشخاص خارج الملعب، واتهمه بعض الإعلاميين بأنه كان ينفعل على مدربه سانتوس بسبب استبداله.
ورد رونالدو على هذه الأقاويل في تصريحات للصحفيين بعد المباراة، قائلًا:"غضبي أثناء التغير لم يكن بسبب سانتوس.. ما حدث هو أنه قبل التغيير، كان أحد لاعبي كوريا يطلب مني الخروج بسرعة، وقلت له أن يصمت".
وأضاف: "طلبت من لاعب كوريا الصمت وأشرت له بذلك لأنه ليس لديه سلطة، وليس عليه أن يقول أي شيء".
وسجلت كوريا الجنوبية هدفًا في الوقت القاتل لتهزم البرتغال 2-1 وتتأهل لدور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم مع المنتخب الأوروبي متفوقة بفارق الأهداف المسجلة على أوروغواي.
وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، انطلق المهاجم سون هيونغ مين بعد ركلة ركنية للمنتخب البرتغالي قبل أن يمرر الكرة إلى هوانغ هي تشان الذي وضعها في الشباك ليطلق احتفالات جنونية في المدرجات.
وفي أول ظهور في التشكيلة الأساسية، افتتح ريكاردو هورتا التسجيل في الدقيقة الخامسة مستغلًا عرضية من ديوغو دالوت، بينما تعادل كيم يونغ-غوون بهدف سجله في الدقيقة 27 عندما اصطدمت ركلة ركنية بظهر قائد البرتغال كريستيانو رونالدو لتتهيأ إلى اللاعب الذي وضعها في الشباك.
وبهذا تتأهل كوريا الجنوبية وصيفة للبرتغال إلى الدور المقبل على حساب أوروغواي التي فازت 2-صفر على غانا.