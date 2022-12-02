كريستيانو رونالدو يوضح لمن وجه إشارته بالصمت خلال مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية

فسّر كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، سر عصبيته وانفعاله، خلال تبديله أمام كوريا، في مباراة الفريقين بالجولة الأخير من دور المجموعات لكأس العالم 2022.

وظهرت صور للنجم البرتغالي وهو ينفعل على أشخاص خارج الملعب، واتهمه بعض الإعلاميين بأنه كان ينفعل على مدربه سانتوس بسبب استبداله.

ورد رونالدو على هذه الأقاويل في تصريحات للصحفيين بعد المباراة، قائلًا:"غضبي أثناء التغير لم يكن بسبب سانتوس.. ما حدث هو أنه قبل التغيير، كان أحد لاعبي كوريا يطلب مني الخروج بسرعة، وقلت له أن يصمت".

وأضاف: "طلبت من لاعب كوريا الصمت وأشرت له بذلك لأنه ليس لديه سلطة، وليس عليه أن يقول أي شيء".